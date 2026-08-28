YFORE, pionera en espejos digitales, presenta su gama completa de espejos inteligentes en Norteamérica

(Información remitida por la empresa firmante)

SUWANEE, Ga., 28 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- YFORE Technology, uno de los principales proveedores mundiales de electrónica para el sector de la automoción de primer nivel (Tier-1), ha puesto hoy oficialmente en marcha su nueva planta de fabricación en Estados Unidos, situada cerca de Atlanta, en Georgia. Para celebrar este hito, YFORE ha presentado en toda Norteamérica su gama completa de retrovisores digitales, que abarca retrovisores interiores digitales (CMS-I), retrovisores laterales exteriores (CMS-III) y retrovisores con atenuación automática, encabezada por el estreno mundial de su retrovisor multifuncional.

Estreno mundial: un espejo multifuncional redefine la integración en la cabina

El espejo interior multifuncional de YFORE integra el sistema de monitorización del conductor (DMS) y el de los ocupantes (OMS) para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de cinco estrellas de Euro NCAP, al tiempo que permite el seguimiento de distracciones, el reconocimiento facial (Face ID), la interacción mediante gestos y las videoconferencias en el interior del vehículo. Este diseño unificado reduce la complejidad del mazo de cables, optimiza el espacio en el techo interior y agiliza la integración en la plataforma del vehículo para los fabricantes de automóviles.

Producción en serie contrastada y rendimiento de referencia

Implantado en más de 60 modelos de vehículos de más de 16 fabricantes líderes, YFORE aporta a Norteamérica una madurez contrastada en la producción en serie. La gama cuenta con tecnología patentada de cristal líquido (LC), que ofrece una claridad óptica y una respuesta antirreflejos superiores a las de las soluciones EC tradicionales.

La plataforma admite entradas de hasta 8 MP con una latencia ultrabaja de ≤25 ms y un brillo superior a 2.250 cd/m. En combinación con el ajuste del ISP patentado, garantiza una visión nítida en condiciones de poca luz, deslumbramiento y condiciones meteorológicas adversas, todo ello en un bisel ultradelgado de 5 mm que pesa menos de 500 g.

Arraigada a nivel local para potenciar la movilidad en Norteamérica

YFORE U.S. integra I+D, fabricación y atención al cliente a nivel local para ofrecer a los fabricantes de automóviles un desarrollo conjunto ágil y entregas fiables, creando así una cadena de suministro resiliente para sistemas de visión inteligente.

Acerca de YFORE

YFORE es un proveedor global de electrónica para el sector de la automoción de primer nivel, dedicado a impulsar el futuro de la movilidad inteligente. En colaboración con más de 30 fabricantes de equipos originales (OEM) líderes del sector de la automoción en todo el mundo, YFORE ofrece soluciones de alto rendimiento y aptas para el sector de la automoción en los ámbitos del acceso inteligente, los retrovisores inteligentes y los sistemas de detección. Con presencia operativa en América del Norte, Europa y Asia, YFORE combina su amplia experiencia en ingeniería a nivel mundial con la ejecución a nivel local para impulsar la próxima era de los vehículos conectados.

Para más información, visite www.yftech.com/en o siga YFORE en LinkedIn.

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