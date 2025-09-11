(Información remitida por la empresa firmante)

-YFORE presenta sus nuevos productos de carga inalámbrica: una fuente de alimentación eficiente para múltiples aplicaciones

MÚNICH, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ — Del 9 al 12 de septiembre de 2025, YFORE realizó su debut en IAA MOBILITY 2025, presentando sus innovadoras tecnologías de carga magnética y ultrarrápida. Los cargadores inalámbricos de YFORE son compatibles con los protocolos Qi 2.2 y Qi 1.3, lo que garantiza la compatibilidad con diversos dispositivos. Al soportar los modos de potencia estándar de MPP 25 W, 15 W y EPP 15 W, satisface las necesidades de carga magnética y rápida. Además, mediante protocolos propios, la potencia se incrementa hasta 50 W, reduciendo significativamente el tiempo de carga y ahorrando tiempo valioso al usuario.

En materia de seguridad, los dispositivos están equipados con múltiples mecanismos de protección, como la detección de objetos extraños (FOD), la protección contra sobretensión (OVP), la protección contra sobrecorriente (OCP) y la protección contra sobrecalentamiento (OTP), lo que garantiza eficazmente la seguridad tanto de los dispositivos como de los usuarios. En cuanto a la compatibilidad con el sistema, se pueden integrar funciones opcionales de gestión de red Autosar, lo que permite su fácil adaptación a diversos escenarios de aplicación.

Además, el cargador inalámbrico de YFORE incorpora la función NFC. Gracias a su amplia experiencia en la obtención de certificaciones de NFC Forum, ofrece aún más funcionalidades. Es compatible con una gran variedad de dispositivos, como teléfonos móviles, auriculares inalámbricos y llaveros inteligentes. Esto convierte a este producto en un "cargador verdaderamente versátil". Ofrece a los usuarios una experiencia de carga inalámbrica cómoda, eficiente y segura, y se sitúa a la vanguardia de la innovación tecnológica en el sector.

Acerca de YFORE

YFORE es un proveedor líder de primer nivel en electrónica automotriz, especializado en cuatro áreas clave: Acceso Inteligente, Cabina Inteligente, Espejo Inteligente y Mecatrónica Inteligente. Fundada en 2002, YFORE ha expandido su presencia global con centros de I+D e instalaciones de fabricación en China, EE.UU., Alemania y Países Bajos. Ha colaborado con más de 30 fabricantes de equipos originales (OEM), manteniendo la primera cuota de mercado en CMS de Categoría I durante ocho años consecutivos y la primera cuota de mercado en el segmento de emergentes de vehículos eléctricos de China (fuente de datos: shujubang.com).

En el futuro, YFORE seguirá centrándose en la innovación tecnológica, mejorando sus productos y soluciones para cumplir con los estándares internacionales, ofreciendo servicios locales de alta calidad a socios globales y contribuyendo al desarrollo de la industria, mejorando la movilidad placentera para usuarios de todo el mundo.

