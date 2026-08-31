YFORE presenta el sistema de detección en cabina ODMS para mejorar la seguridad en la cabina

(Información remitida por la empresa firmante)

SUWANEE, Ga., 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo de la inauguración oficial de su planta de fabricación en Norteamérica, ubicada en Georgia, el proveedor global de primer nivel YFORE Technology presentó su Sistema de Monitoreo de Ocupantes y Conductor (ODMS), una solución integrada de detección de cobertura total para el interior del habitáculo.

A medida que los sistemas de monitorización en el habitáculo se convierten en estándar, las configuraciones convencionales basadas únicamente en visión suelen tener problemas con la oclusión de los respaldos de los asientos, los puntos ciegos en el espacio para los pies y los ocupantes cubiertos, mientras que los sensores distribuidos complican el cableado del vehículo y las herramientas del techo. Para solucionar esto, el ODMS de YFORE combina un espejo inteligente integrado con DMS/OMS y un radar de cabina de grado automotriz, ofreciendo una arquitectura multimodal integrada para una protección robusta del habitáculo.

La fusión multimodal elimina los puntos ciegos

La integración del espejo inteligente con el radar de cabina supera las limitaciones ópticas mediante la penetración de la señal de radiofrecuencia. La cámara de alta definición del espejo inteligente detecta la fatiga, la distracción y la falta de respuesta del conductor desde un ángulo frontal óptimo. Simultáneamente, el radar del techo penetra mantas, ropa y respaldos altos para capturar la microrespiración en las filas traseras y el espacio para los pies, logrando una cobertura espacial 3D completa.

Detección integral en consonancia con los estándares de seguridad

La arquitectura ODMS abarca siete funciones principales: detección de fatiga, distracción, falta de respuesta del conductor y uso del teléfono, además del estado del cinturón de seguridad, la clasificación de ocupantes y la detección de presencia de personas en todo el habitáculo. Este enfoque integrado proporciona a los fabricantes de automóviles una base de detección fiable y completa para ayudar a los vehículos a obtener la máxima calificación de seguridad de cinco estrellas según Euro NCAP.

Arquitectura optimizada y espacio en el habitáculo reducido

Al integrar componentes ópticos en el espejo inteligente y combinarlos con un módulo de radar compacto, ODMS elimina la necesidad de múltiples recortes en el techo y un cableado complejo. Esto preserva la estética interior y simplifica la adaptación de la plataforma a múltiples modelos de vehículos.

Desde la monitorización localizada hasta la protección integral del habitáculo, YFORE ofrece una solución de seguridad completa, integrada y escalable para fabricantes de automóviles de todo el mundo.

Acerca de YFORE

YFORE es un proveedor global de electrónica para el sector de la automoción de primer nivel, dedicado a impulsar el futuro de la movilidad inteligente. En colaboración con más de 30 fabricantes de equipos originales (OEM) líderes del sector de la automoción en todo el mundo, YFORE ofrece soluciones de alto rendimiento y aptas para el sector de la automoción en los ámbitos del acceso inteligente, los retrovisores inteligentes y los sistemas de detección. Con presencia operativa en Norteamérica, Europa y Asia, YFORE combina su amplia experiencia en ingeniería a nivel mundial con la ejecución a nivel local para impulsar la próxima era de los vehículos conectados.

Para más información, visite www.yftech.com/en o siga YFORE en LinkedIn.

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