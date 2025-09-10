(Información remitida por la empresa firmante)

-YFORE presenta su sistema de llave digital de última generación en IAA Mobility 2025, redefiniendo el acceso inteligente a los vehículos

MÚNICH, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la feria IAA Mobility 2025, YFORE presentó su solución de llave digital de nueva generación, que integra las tecnologías UWB, BLE Channel Sounding, Nearlink y NFC. Este sistema integral incluye SDKs para dispositivos móviles y relojes inteligentes, terminales para vehículos y servicios en la nube, proporcionando a los fabricantes de automóviles de todo el mundo una experiencia de acceso precisa, segura y fluida.

Precisión: Sistema de bienvenida y acceso sin necesidad de usar las manos

Gracias a las capacidades de posicionamiento y localización precisas de UWB y BLE Channel Sounding, la solución de llave digital para vehículos de YFORE permite a los usuarios disfrutar de una experiencia tecnológica innovadora. Al igual que en el AITO M9, el vehículo puede detectar la presencia del usuario a una distancia de 30 metros, activar la función de bienvenida a 8 metros y desbloquearse automáticamente a 2 metros, ofreciendo así una experiencia de acceso totalmente fluida y sin necesidad de usar las manos.

Seguridad: Prevención de ataques de retransmisión frente a las ciberamenazas en constante evolución

Ante el creciente desafío que representan las amenazas a la ciberseguridad, YFORE implementa un sistema de seguridad multicapa basado en la tecnología UWB/BLE ToF (Time-of-Flight). Este sistema combate activamente los ataques de retransmisión y los intentos de suplantación de señal, garantizando una seguridad integral, desde el acceso externo hasta la protección dentro del vehículo.

Flexibilidad: Tú eliges el dispositivo

El sistema de llave digital para vehículos de YFORE ofrece total compatibilidad con smartphones (iOS/Android), relojes inteligentes, tarjetas NFC y llaveros tradicionales, permitiendo a los usuarios elegir su método de acceso preferido para cualquier situación. Gracias a su certificación para las normas CCC, ICCOA e ICCE, los usuarios pueden almacenar las tarjetas NFC en las aplicaciones de billetera digital de dispositivos iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO y Vivo, lo que permite usar el teléfono como llave del vehículo, incluso con la batería baja, garantizando una experiencia coherente en todos los sistemas operativos móviles.

Innovación UWB: Más allá de la llave digital

Mediante la reutilización de los módulos UWB de las llaves digitales, YFORE ofrece funcionalidades adicionales que maximizan el valor del hardware:

Fiabilidad probada: 2,5 millones de claves digitales entregadas

Como proveedor líder de componentes electrónicos para la industria de la automoción en China, YFORE se compromete a ser un socio de confianza para los clientes del sector de vehículos inteligentes con:

Más de 20 socios OEM locales y globales atendidos

Más de 2,5 millones de unidades instaladas

Primera posición en cuota de mercado en el segmento de nuevas empresas de vehículos eléctricos en China

YFORE, empresa que participa activamente en los principales organismos de normalización (CCC, ICCE, ICCOA, FIRA, Sparklink), fue pionera en la producción en masa de llaves digitales NearLink en 2024. Al lanzar este producto 12 meses antes que la competencia, YFORE ofrece soluciones listas para su integración en las plataformas de última generación, consolidando así su papel como referente en el sector de automoción.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yfore-presenta-su-sistema-de-llave-digital-de-ultima-generacion-en-iaa-mobility-2025-302553144.html