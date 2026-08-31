YFORE, proveedor global de primer nivel, presenta sensores antiaprisionamiento de producción en masa

(Información remitida por la empresa firmante)

SUWANEE, Ga., 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El proveedor global de primer nivel YFORE Technology inauguró oficialmente su planta en Suwanee, Georgia, donde presentó sus soluciones de sensores antiaprisionamiento validadas en el mercado. Gracias a la fabricación en países cercanos, YFORE ofrece sistemas de detección de cierre de alta respuesta y calidad automotriz directamente a los fabricantes de equipos originales (OEM) norteamericanos, cumpliendo plenamente con las normas de seguridad regionales.

Diseño pionero de sistema de protección antiaprisionamiento: Eliminando los riesgos de cierre del vehículo

Con la creciente popularidad de las puertas laterales eléctricas, los maleteros delanteros eléctricos y los portones traseros inteligentes en los vehículos inteligentes, la tecnología de protección antiaprisionamiento de YFORE mejora la seguridad de cierre con protección táctil en tiempo real y a nivel de milisegundos:

Respuesta táctil ultrarrápida: Gracias a algoritmos táctiles patentados y un ciclo de detección ultrarrápido de 5 ms, el sensor detecta el contacto físico al instante. Funciona a la perfección con los controladores de cierre para activar la inversión inmediata de la puerta o la anulación del cierre, creando una protección de doble capa combinada con la retroalimentación del par motor del vehículo.

Gracias a algoritmos táctiles patentados y un el sensor detecta el contacto físico al instante. Funciona a la perfección con los controladores de cierre para activar la inversión inmediata de la puerta o la anulación del cierre, creando una protección de doble capa combinada con la retroalimentación del par motor del vehículo. Integración sin puntos ciegos: Diseñadas para un ajuste aerodinámico y estructural perfecto, las tiras de detección flexibles eliminan las zonas ciegas en todos los bordes de sellado de las puertas laterales eléctricas, el maletero delantero y el portón trasero, con ECU compactas integradas directamente en los paneles interiores de las puertas.

Diseñadas para un ajuste aerodinámico y estructural perfecto, las tiras de detección flexibles eliminan las zonas ciegas en todos los bordes de sellado de las puertas laterales eléctricas, el maletero delantero y el portón trasero, con ECU compactas integradas directamente en los paneles interiores de las puertas. Fiabilidad de grado automotriz y CAN FD: Con una tasa de éxito de activación superior al 99,9 % y una tasa de falsa activación inferior al 0,5 %, el sistema con clasificación IP67 resiste condiciones climáticas extremas, lavados de coches y cambios de temperatura. Admite cableado convencional, comunicación CAN FD de alta velocidad y actualizaciones de software OTA para un perfeccionamiento continuo del diagnóstico.

Al combinar la sensibilidad táctil con la agilidad de la fabricación en países cercanos, YFORE refuerza la seguridad de los ocupantes en las arquitecturas de vehículos inteligentes y definidos por software de próxima generación.

Acerca de YFORE

YFORE es un proveedor global de electrónica para el sector de la automoción de primer nivel, dedicado a impulsar el futuro de la movilidad inteligente. En colaboración con más de 30 fabricantes de equipos originales (OEM) líderes del sector de la automoción en todo el mundo, YFORE ofrece soluciones de alto rendimiento y aptas para el sector de la automoción en los ámbitos del acceso inteligente, los retrovisores inteligentes y los sistemas de detección. Con presencia operativa en Norteamérica, Europa y Asia, YFORE combina su amplia experiencia en ingeniería a nivel mundial con la ejecución a nivel local para impulsar la próxima era de los vehículos conectados.

Para más información, visite www.yftech.com/en o siga YFORE en LinkedIn.

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