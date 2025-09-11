(Información remitida por la empresa firmante)

-Yifa Commercial Group presentará sus nuevas marcas de ropa de mujer en WHITE MILANO, abordando los principales retos de la industria de la moda en Europa

Lanzamiento de una solución integral para la cadena de producción de ropa de mujer en el mercado europeo

HANGZHOU, China, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante la Semana de la Moda de Milán Primavera/Verano 2026, Yifa Commercial Group presentará una selección de marcas de moda femenina originales en WHITE MILANO (del 25 al 28 de septiembre de 2025, Superstudio Più | YIFA, Via Tortona, 27 - Milán). Como empresa que conecta recursos a nivel global en el sector de la moda, Yifa demostrará su capacidad integral para el diseño de alta gama y la gestión eficiente de la cadena de suministro, ofreciendo a compradores y marcas europeas una nueva experiencia de colaboración.

La industria textil y de la moda en China está entrando en una nueva etapa caracterizada por la agilidad, la mayor calidad y la innovación centrada en el diseño. Desde su fundación en Hangzhou en 2002, Yifa ha mantenido su compromiso con una estrategia basada en el diseño y la fabricación originales, creando un ecosistema integral que abarca desde el diseño y la producción hasta la distribución global. A través de Yifa Exhibition, el grupo presentará en el mercado europeo una selección de socios que destacan por su creatividad, la calidad de sus productos y su gran potencial comercial.

En respuesta a la creciente demanda del mercado europeo de cadenas de suministro flexibles, fiables y centradas en el diseño, Yifa ofrece una solución integral con las siguientes ventajas:

En el Yifa SHOWROOM, los visitantes podrán descubrir un grupo de proveedores altamente cualificados con amplia experiencia trabajando para las principales marcas de ropa de mujer de China y un profundo conocimiento del sector.

MAIKU: Una marca de ropa urbana, galardonada, que ofrece una amplia gama de productos.

HAOQIJIA: Representa la elegancia y la estética urbana.

ISPRIN: Especializada en ropa urbana de estilo minimalista.

9roove: Inspira a las mujeres a potenciar su fuerza interior y mostrar su encanto con confianza.

KIPMIC STYLE: Refleja la personalidad multifacética de la mujer moderna.

CENEECHO: Crea prendas clásicas con tejidos naturales, promoviendo un estilo de vida auténtico.

VAXXLON: Representa la estética de la simplicidad y la relajación.

La presentación también incluye marcas de diseñadores de nicho, entre ellas:

CIRCLE HUES: Fusión de elementos orientales con innovación estructural.

Must Bloom: Presentando arte textil inspirado en la naturaleza.

Y especialistas en chaquetas de plumón:

B'QN'YREN: Marca de ropa de mujer que integra diseño, producción y distribución, adaptada a diversos estilos de vida y para todo tipo de ocasiones.

ID-PLACE: Especializada en chaquetas de plumón "ultraligeras".

DTU: Representa la "modernidad contemporánea" a través de la diferenciación de alta calidad.

Otros expertos verticales:

RUNXI: 20 años de experiencia en la fabricación de prendas de punto.

MINASELF: Especializada en trajes, abrigos tipo trench y chaquetas acolchadas.

SECRETANA: Enfocada en ropa de hogar de alta gama.

Hemos preparado regalos interactivos con elementos típicos de la cultura china, reservado espacios exclusivos para reuniones individuales y organizaremos un coloquio sobre la colaboración entre la UE y China en la cadena de suministro del sector textil, con la participación de expertos del sector. Les invitamos cordialmente a participar.

