YinzCam amplía su alcance global con la primera aplicación móvil de EAU para el baloncesto de Dubái

-YinzCam amplía su alcance global con el lanzamiento de la primera aplicación móvil de EAU para el baloncesto de Dubái

PITTSBURGH y DUBAI, EAU, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- YinzCam, el desarrollador líder de software y aplicaciones deportivas profesionales para dispositivos móviles, ha anunciado el lanzamiento de su primera aplicación en los Emiratos Árabes Unidos, desarrollada en asociación con Dubai Basketball, la recién creada franquicia de la Euroliga y la Liga de la Asociación de Baloncesto Adriático (ABA).

La nueva app de Dubai Basketball, ya disponible para dispositivos iOS y Android, ofrece a los aficionados una experiencia inmersiva y conectada el día del partido y durante todo el año, incluyendo estadísticas de la Euroliga en tiempo real y acceso a contenido de vídeo de toda la Euroliga mediante la integración de Arena Cloud TV. Los aficionados también pueden acceder a un Centro de Miembros dedicado, que les ofrece contenido exclusivo y oportunidades de interacción.

"Dubái es la ciudad del futuro; forma parte de la cultura local y está arraigada en nuestros aficionados", declaró Nick Oakley, consejero delegado conjunto de Dubai Basketball. "Queremos centrarnos en los aficionados en todo lo que hacemos. Con esta colaboración, podemos llegar a nuestra comunidad de todas las maneras posibles: app, redes sociales, experiencias el día del partido y más. Queremos darles la posibilidad de conectar con nuestro equipo dondequiera que estén. Este es un paso importante para construir un equipo para esta ciudad, para ahora y para el futuro".

La aplicación marca la primera colaboración de YinzCam con un equipo de la Euroliga o la Liga ABA, ampliando así su cartera global de clientes deportivos, que incluye importantes organizaciones de EE.UU. (NBA, NFL, NHL, MLS), la Premier League inglesa, la Liga Australiana de Fútbol, la CONMEBOL (Sudamérica) y más.

"Estamos encantados de asociarnos con Dubai Basketball en este proyecto emblemático", declaró Priya Narasimhan, fundadora y consejera delegada de YinzCam. "Este lanzamiento introduce la tecnología de YinzCam al mercado de los EAU y representa nuestra primera entrada en el ecosistema de la Euroliga y ABA. La aplicación móvil, el sitio web y la plataforma de datos de clientes (CDP) de Dubai Basketball constituirán una plataforma digital unificada para YinzCam, que ofrecerá lo último en personalización, con el aficionado como protagonista. Cuando un aficionado de Dubai Basketball interactúe con contenido, venta de entradas, venta minorista, streaming o gamificación, ya sea en su dispositivo móvil o de escritorio, nuestra plataforma le ofrecerá una experiencia digital adaptada a sus necesidades y deseos en ese momento".

Características disponibles en el lanzamiento:

Integración de estadísticas de la Euroliga: Estadísticas en tiempo real durante los partidos

Arena Cloud TV: Acceso sin interrupciones al contenido televisivo oficial de la liga

Centro de miembros: Portal centralizado para la interacción con los aficionados y las actualizaciones del club

Próximamente futuras experiencias:

Centro de Propietarios: Sección exclusiva para propietarios de equipos

Centro de Abonos: Beneficios especiales, ofertas y acceso exclusivo

Juegos Predictivos y Realidad Aumentada: Funciones interactivas para la interacción con los aficionados

Renovaciones Móviles: Diseños de apps personalizados para noches temáticas y eventos especiales

Acerca de YINZCAM Fundada en la Universidad Carnegie Mellon en 2009, YinzCam colabora con más de 180 equipos y ligas deportivas profesionales de todo el mundo para ofrecer una plataforma digital para aplicaciones deportivas móviles y sitios web deportivos, además de una plataforma de datos de clientes para impulsar experiencias personalizadas para los aficionados y herramientas empresariales para la generación de ingresos. La misión de la empresa es construir la mejor y más completa plataforma digital para la industria del deporte.

Acerca de Dubai BasketballFundada en 2023, Dubai Basketball es una franquicia profesional de baloncesto de reciente creación que compite en la Euroliga europea y la Liga de la Asociación Adriática de Baloncesto (ABA) durante la temporada 2025/26. La franquicia ha reunido una sólida plantilla de jugadores liderada por el entrenador Jurica Golemac. El club juega sus partidos como local en el Coca-Cola Arena.

Dubai Basketball es un testimonio del poder de la pasión y la dedicación para dar forma al panorama del baloncesto en los EAU y más allá. Su base es crear un equipo diverso y talentoso, compuesto por entrenadores certificados por la FIBA, exjugadores profesionales, expertos en negocios y apasionados.

Dubai Basketball se compromete a impulsar un cambio social positivo, donde los sueños no solo se imaginan, sino que se hacen realidad; el talento no solo se descubre, sino que se nutre; y las aspiraciones no solo se viven, sino que se cumplen.

YinzCam.com | @yinzcam

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2798464/dubai_basketball_app.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/609505/YinzCam_Logo.jpg

