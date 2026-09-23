YoSports patrocina al RCD Espanyol durante las próximas dos temporadas

Acto de presentación del acuerdo en el RCDE Stadium - RCD Espanyol

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía se une al Club hasta el 30 de junio de 2028 en una alianza basada en valores compartidos como la autenticidad, el compromiso, la cercanía y el orgullo

Barcelona, 23 de septiembre de 2026.- YoSports se convierte en nuevo patrocinador oficial del RCD Espanyol de Barcelona en el mercado español tras el acuerdo alcanzado entre ambas entidades para las próximas dos temporadas, con vigencia hasta el 30 de junio de 2028.



Esta alianza representa un nuevo paso en la apuesta de YoSports por seguir creciendo de la mano de proyectos deportivos con los que comparte una misma forma de entender la relación con su comunidad. La vinculación se sustenta en valores como la autenticidad, el compromiso, la cercanía y el orgullo.



"Estamos muy orgullosos de convertirnos en patrocinador oficial del RCD Espanyol. Desde el primer momento vimos una forma de ser con la que nos sentimos muy identificados: un Club auténtico, con carácter, comprometido con su gente y orgulloso de su identidad. Para nosotros, esos valores son fundamentales y hacen que esta asociación tenga todo el sentido", señala Enric Monton, Director General de Rank International.



Durante el periodo de vigencia del acuerdo, YoSports y el RCD Espanyol colaborarán en distintas iniciativas, manteniendo el compromiso con el juego responsable, los valores positivos del deporte y el cumplimiento de la normativa vigente. La colaboración busca acercar la marca a los aficionados al fútbol y fomentar nuevas formas de interacción con la comunidad.



YoSports es la marca deportiva en España perteneciente a Rank Group, operador regulado de apuestas deportivas y juego online, que cuenta con licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). La entidad desarrolla su actividad a través de la web YoSports.es y de sus aplicaciones disponibles para sistemas iOS y Android y fue galardonada este mismo año por la Asociación Española de Juego Digital con el premio a la Iniciativa más Innovadora de Juego en España, un reconocimiento que pone en valor la apuesta de la compañía por la innovación, la evolución de la experiencia de usuario y el desarrollo de nuevas propuestas dentro del sector del juego online regulado.

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