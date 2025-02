You are Capital, especialistas en finanzas corporativas con soluciones adaptadas a cada sector

Madrid, 25 de febrero de 2025.- Las finanzas corporativas desempeñan un papel crucial en el crecimiento y sostenibilidad de las empresas, especialmente en un entorno económico cada vez más globalizado. En este contexto, You are Capital se posiciona como una firma internacional de asesoramiento financiero, especializada en áreas clave como fusiones y adquisiciones, private equity, consultoría estratégica y financiaciones estructuradas.

Con presencia muy establecida en Madrid, Barcelona y París y una red internacional en ciudades como Amsterdam, Lisboa, Milán, Düsseldorf o Estambul, la empresa combina experiencia acumulada a lo largo de más de 35 años y una perspectiva internacional para ofrecer soluciones personalizadas en función de las necesidades específicas de cada cliente y sector.

La trayectoria de You are Capital abarca múltiples sectores, destacando Tecnología, Ciencias de la vida, Retail y Servicios B2B. Este enfoque multisectorial permite a la empresa aportar soluciones adaptadas a cada sector.

Asesoramiento integral en finanzas corporativas

Los servicios que ofrece You are Capital están diseñados para cubrir todo el espectro de las finanzas corporativas, asegurando un enfoque integral en cada operación. En el ámbito de las fusiones y adquisiciones, la firma ofrece asesoramiento en transacciones de compra venta de empresas, desinversiones estratégicas y reestructuraciones de capital, garantizando que cada operación sea eficiente y esté alineada con los objetivos corporativos del cliente. Este asesoramiento incluye la valoración de negocios, análisis de oportunidades y el acompañamiento en todos los procesos de estas transacciones complejas.

Además, la experiencia en private equity de You are Capital le permite asesora, diseñar y ejecutar estrategias de financiación personalizadas, como adquisiciones apalancadas, proyectos de buy & build o transiciones en la propiedad empresarial. Estas operaciones están orientadas a proporcionar a las empresas el capital necesario para crecer, expandirse o consolidar su posición en el mercado.

La consultoría estratégica constituye otro aspecto esencial de los servicios ofrecidos. A través de auditorías detalladas de planes de negocio y asesoramiento en desarrollo corporativo, You are Capital ayuda a las empresas a fortalecer su posición en mercados competitivos. Este enfoque no solo permite identificar nuevas oportunidades de crecimiento, sino también mejorar la eficiencia operativa y optimizar los recursos existentes.

Proyección internacional y soluciones personalizadas

Con más de 35 años de experiencia acumulada en el ámbito de las finanzas corporativas, el equipo de You are Capital combina conocimiento especializado con un enfoque personalizado en cada proyecto. Esto le permite abordar operaciones complejas en mercados internacionales, adaptándose a las particularidades regulatorias y culturales de cada región. La presencia de la firma en las principales capitales europeas refuerza su capacidad para gestionar proyectos cross-border que requieren una perspectiva global, sin perder de vista las necesidades locales de cada cliente.

El compromiso de You are Capital con la excelencia y la innovación se refleja en los resultados obtenidos para sus clientes. La combinación de análisis riguroso, estrategias innovadoras y una ejecución precisa garantiza que cada operación contribuya al desarrollo sostenible de las empresas. A medida que el entorno económico global se vuelve más exigente, You Are Capital continúa siendo un socio clave para aquellas organizaciones que buscan soluciones financieras efectivas y adaptadas a sus objetivos.

