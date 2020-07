comunicado: YouBarcelona: Así está siendo la reapertura de las discotecas este verano 2020

Así es la nueva normalidad para las principales discotecas de Barcelona: Mascarillas en zonas comunes, geles obligatorios, escaneos del DNI para trazar contactos, señalizaciones de distancias de seguridad y, sobre todo, la limitación en el acceso a la pista de baile común. Grandes cambios para los principales locales de ocio nocturno, pero también grandes expectativas con la apertura de fronteras y la vuelta del turismo internacional. Youbarcelona informa a todos los clientes sobre las nuevas reglas

Con la llegada del verano, se alargan los días y llega el buen tiempo y eso siempre invita a salir. Tras tantos días de confinamiento, las ganas de fiesta y de disfrutar de las discotecas no han cesado. La vuelta a la normalidad va a ser gradual y con ello, la reapertura de los locales de ocio, siempre con la seguridad en mente.



En las discotecas de Barcelona este proceso se está llevando de manera ordenada y gradual. De inicio todo funciona con aforos limitados, y con reserva de mesas vip, donde los grupos se van juntando de manera controlada. En las primeras semanas del verano las discotecas están funcionando con volúmenes mucho menores que en veranos pasados. Mascarillas al pasar por zonas comunes, geles obligatorios al entrar, y escaneo del DNI en el acceso para trazar contactos en caso necesario, señalizaciones de distancias de seguridad en todas las áreas de posible contacto, como por ejemplo las barras o pasillos hacia los baños. Estas son algunas de las medidas adoptadas en las discotecas. Pero sin duda la medida que está impactando más a los locales de ocio de Barcelona es la limitación en el acceso a la pista de baile común, con la idea de mantener entre los clientes la distancia de seguridad necesaria para la prevención del COVID19. Lo que antes era la pista de baile ahora está ocupado por mesas adicionales, donde los grupos de conocidos que han accedido juntos pueden divertirse entre ellos, pero sin mezclarse todo el tiempo con el resto como antes. De este modo las discotecas vuelven a la actividad, pero con todas medidas de higiene que posibilitan una experiencia segura para los clientes. Youbarcelona, como la empresa líder de promoción de ocio nocturno en Barcelona, está comunicando y explicando a todos los clientes habituales de las discotecas las nuevas normas y regulaciones, apoyando el retorno paulatino de la nueva normalidad.



La gran expectativa se sitúa ahora en la llegada del turismo, con la apertura de fronteras internas en la UE, desde el 1 de Julio. Playa, sol y buen ambiente son la combinación perfecta que colocarán a la ciudad condal a la cabeza del ocio nocturno en España, con las salas de fiesta y discotecas más exclusivas y apetecibles situadas en plena zona del puerto olímpico. Es cerca de las playas y terrazas al aire libre donde se da cita el público más divertido y que genera el ambiente más cosmopolita. Los turistas vienen bastante preparados para la nueva normativa, que ya están muy acostumbrados a usar el servicio de vip tables en Barcelona, típico de las discotecas más exclusivas de la ciudad. De hecho, fueron los propios turistas los pioneros en potenciar la demanda de este tipo de servicio durante los últimos 10 años. En estas “vip areas” se consumen botellas de gran formato en las zonas elevadas y reservados donde disponen de más holgura y espacio para disfrutar de la noche.



Barcelona, al igual que el resto del país, tras un periodo de confinamiento que ha pausado el día a día, se encuentra en un período de recuperación en todos los ámbitos. Pausado, no es sinónimo de borrado o eliminado. La idiosincrasia de la ciudad permanece inalterable y en el ADN, la fiesta. La diversión, y el compartir buenos momentos con tus amigos se mantendrá intacto. Estas son las mejores opciones en discotecas que ya están abiertas en Barcelona en pleno Julio y Agosto de 2020:



Opium Barcelona: La discoteca más famosa de la Villa Olímpica cuenta con una amplia y fantástica terraza, que ofrece cenas de calidad, y un menú muy variado para comer algo de su carta mediterránea, tomarte una copa o gin tonic con las vistas del mar, y luego disfrutar de la gran fiesta que ofrece cuando llega la noche y se convierte en la más exclusiva discoteca, con una gran cantidad de mesas vip en zonas reservadas y distribuidas de manera espaciosa y confortable. Opium club ideal para bailar hasta el amanecer la mejor música house, lounge y R&B.



Pacha Barcelona: Las dos cerezas son también santo y seña en la ciudad condal. Situada en primera línea de playa, es uno de los referentes nacionales en cuanto artistas invitados se refiere. Pronto se volverá a disfrutar de los mejores deejays y artistas del panorama musical al más puro estilo de Ibiza, tanto nacionales como los más cotizados internacionalmente. ¡Y sin salir de Barcelona! La atmósfera de Pacha no solo podrás vivirla por la noche. El popular club dispone de un restaurante de alta calidad donde podrás envolverte en el frescor de la cocina mediterránea y de unas vistas privilegiadas.



Discoteca Bling Bling: Y como Barcelona es mucho más que playa, el centro de la ciudad abre sus puertas al lujo y el glamour. En la calle Tuset está Bling Bling, donde el estilo más chic y exclusivo se unen para ofrecer una noche incomparable. Las zonas vip de Bling Bling son de las más cotizadas en la ciudad, donde ofrece el servicio de reserva de mesas vip y botellas de gran formato.



Discoteca Otto Zutz: Famosa discoteca con tres salas diferentes y situada en la Zona Alta. En Otto se puede escuchar la mejor música Hip Hop, Reggaeton, R&B y Top Hits del momento. Es un club diferente y moderno que rompe con los estándares de los demás clubs de noche en Barcelona. generando un ambiente que trasciende. Nunca falla, este no es un club de los que decepciona por su diversión y buen ambiente. Dispone de reserva de mesas vip, especialmente en su famosa zona de hip-hop.



Desde YouBarcelona se trabaja sin parar para poder encontrar la fórmula perfecta que permita volver a disfrutar de las mejores fiestas, garantizando la seguridad todos los clientes.



YouBarcelona es la empresa líder en las listas de acceso de invitados, eventos y reservas de mesas VIP en Barcelona en los últimos 12 años. Su volumen de invitados en lisitas y mesas VIP es superior al de todo el resto de proveedores de Barcelona juntos. Por este motivo, pueden ofrecer los mejores acuerdos con las salas y discotecas de Barcelona, poniendo a disposición del cliente el acceso a las mejores discotecas de la ciudad , ya sea vía entradas a la discoteca, o mediante reserva de mesa en zonas VIP, o vía eventos privados y similares.







