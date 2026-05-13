YouTube se consolida como la nueva televisión del mercado hispanohablante - 2btube

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de mayo de 2026.- YouTube se ha consolidado en 2026 como la marca más fuerte del mundo en la televisión de los países hispanohablantes. La plataforma ya supera a la mayoría de los grandes grupos audiovisuales tradicionales en tiempo de consumo entre la audiencia joven, y se afianza como la principal puerta de entrada para marcas, medios y creadores que quieren conectar con la comunidad hispanohablante. Esta es la conclusión principal del Informe YouTube en español de 2026, un estudio que analiza el comportamiento de la red de canales de 2btube en España, Latinoamérica, y la comunidad hispana de Estados Unidos durante los dos últimos años.

La población hispanohablante representa una de las mayores comunidades lingüísticas del mundo y, por tanto, uno de los públicos digitales con mayor potencial para plataformas de vídeo, entretenimiento y consumo cultural. En ese contexto, el informe sitúa a YouTube en español como el segundo ecosistema de la plataforma a nivel mundial por idioma, pero también como uno de los menos documentados por los grandes estudios del sector, históricamente centrados en el mercado anglosajón. Frente a ese vacío, el documento ofrece un mapa completo de tendencias de YouTube en 2026 orientado a tres públicos: marcas que buscan en la plataforma un canal de negocio, medios que quieren rentabilizar su catálogo y creadores que aspiran a profesionalizarse.

El salón se convierte en el nuevo espacio de consumo de YouTube

Otro de los grandes ejes del informe es el cambio de pantalla en el consumo de YouTube en Latinoamérica y España. En ambos, más del 50% tiempo de visionado de la plataforma ya se produce en televisión conectada (CTV), por encima del móvil y del ordenador. Esta consolidación de YouTube redefine la experiencia de visionado y abre un escenario nuevo para las marcas, donde el marketing en la CTV establece una segmentación por intereses y comportamiento como cobertura de consumo que la televisión lineal nunca pudo ofrecer.

El informe detalla los datos exactos por país y las implicaciones estratégicas para la publicidad en CTV dentro de cada uno de los mercados analizados.

El mid-form: el algoritmo cambió las reglas

Por todo lado, el algoritmo de YouTube ha reorientado la distribución hacia los formatos de duración media. El informe identifica en YouTube 2026 el nuevo formato de que mejor relación ofrece entre captación, retención y monetización, y explica por qué el longform perdió en 2025 buena parte de su capacidad para captar nuevos suscriptores sin una comunidad ya establecida.

Aun así, los YouTube Shorts, el contenido más corto de la plataforma y diseñado para consumirse en formato vertical, mantienen un papel relevante como puerta de entrada al canal. Aun así, el informe advierte de que una estrategia basada sólo en formato corto pierde la mayor parte del watch time disponible. Además, el documento recoge los umbrales de CTR, o Click Through Rate, el porcentaje de personas que hacen clic en un vídeo tras ver su miniatura o título, que separan a los canales que crecen de los que pierden distribución orgánica, así como el rango óptimo de duración para el mercado hispanohablante de YouTube.

Más allá de AdSense: nuevas fuentes de ingresos

La monetización en YouTube ya no se explica solo con la publicidad. YouTube Premium, el servicio de suscripción de pago que permite ver contenido sin anuncios y acceder a funciones adicionales de la plataforma, ya supera los 125 millones de suscriptores globales con un crecimiento del +25% en 13 meses. Esto lo ha convertido en una fuente de ingresos para marcas y creadores en YouTube que crece más rápido que el RPM (ingresos por cada mil impresiones) publicitario tradicional. El informe analiza por qué YouTube Premium gana especial relevancia en el mercado hispanohablante y cómo, junto con Content ID, las membresías de canal y el branded content en YouTube, configura un sistema de monetización que opera al margen del precio del CPM publicitario.

Una oportunidad infrautilizada por las marcas

El mercado hispano de YouTube representa más de 500 millones de hablantes nativos y una audiencia hispana con una penetración digital superior al 80% en sus principales mercados. Sin embargo, según el informe, sigue siendo el ecosistema con mayor potencial de crecimiento y menor cobertura analítica del sector.

Para los anunciantes, YouTube como canal de negocio ofrece un triángulo de palancas que se refuerzan mutuamente dentro y fuera de la plataforma: branded content, influencer marketing en YouTube y SEO. Para los creadores, la combinación de Shorts, mid-form y comunidad activa marca el camino hacia una monetización sostenible que rara vez ofrecen otras plataformas con el mismo volumen de audiencia.

"El mercado de habla hispana es el segundo ecosistema de YouTube por idioma y el primero por potencial de crecimiento. Los patrones que hemos observado no aparecen en ningún informe del sector anglosajón", señala Fabienne Fourquet, CEO de 2btube.

Los datos completos por país, el desglose por categorías (Infantil & Familia, Entretenimiento & Humor, Gaming, Lifestyle & Belleza y Deporte), los umbrales del algoritmo y las siete claves estratégicas para crecer en el mercado hispano forman parte también del Informe YouTube en español de 2026, disponible para descarga gratuita en www.2btube.com.

Sobre el Informe YouTube en español de 2026

El estudio ha sido elaborado por 2btube, consultora digital fundada en 2014 y partner oficial de Google/YouTube, Meta, TikTok, Twitch, Spotify y Snapchat. Combina datos propios extraídos de la gestión directa de su red de canales en cuatro mercados de habla hispana con fuentes públicas verificables del sector audiovisual y publicitario internacional. Este informe de YouTube en español de 2026 ya está disponible para descarga gratuita en www.2btube.com.

Contacto

Emisor: 2btube

Contacto: 2btube

Email de contacto: info@2btube.com