YR Fitness presentará nuevos equipos de fuerza en FIBO 2027

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- YR Fitness, un fabricante de equipos de fuerza con sede en China, cuyos aparatos son diseñados, desarrollados y fabricados 100% de forma interna, presentará sus novedades en la feria FIBO 2027, que tendrá lugar del 8 al 11 de abril en el Centro de Exposiciones de Colonia, Alemania. Los visitantes podrán encontrar al equipo de YR en el stand 9E67.

Estos equipos han superado rigurosas pruebas internas y dan continuidad a la filosofía que YR mantiene desde 1997: diseñar maquinaria teniendo en cuenta cómo se mueven y entrenan realmente las personas.

Un diseño original que se percibe al usarlo

YR gestiona de manera independiente el diseño, la I+D, las pruebas y la fabricación de sus equipos de fuerza.

Para YR, el diseño original no se limita a la apariencia. Sus equipos se desarrollan considerando las trayectorias de movimiento, la resistencia, la ergonomía y la activación de los grupos musculares específicos.

Entre los ejemplos se incluyen levas diseñadas específicamente para ayudar a mantener la resistencia a lo largo de una mayor parte del movimiento, así como trayectorias independientes convergentes y divergentes basadas en el movimiento natural del cuerpo.

Una máquina no solo debe tener un aspecto diferente; también debe ofrecer una sensación distinta al entrenar con ella.

YR Fitness cuenta con más de 200 patentes de productos, lo que refleja casi tres décadas de inversión en el diseño y desarrollo original de equipos de fuerza.

Diseño, pruebas y perfeccionamiento

El fundador, George Yang, diseñador jefe de YR y deportista de toda la vida, entrena habitualmente con los equipos en cuyo diseño participa.

Su proceso de desarrollo sigue un ciclo continuo:

Diseñar. Construir. Entrenar. Ajustar. Volver a entrenar.

El movimiento, la resistencia, la ergonomía y los detalles se evalúan de forma recurrente mediante entrenamientos reales. Si algo no tiene el aspecto, la sensación o el movimiento esperados, vuelve a la fase de perfeccionamiento.

"No empezamos preguntándonos cómo fabrican la máquina los demás", afirmó George. "Empezamos preguntándonos cómo debería moverse el cuerpo".

Solo los productos que convencen al equipo, tanto a nivel visual como durante el entrenamiento, siguen adelante.

Encuentre a YR en FIBO 2027

YR invita a propietarios de gimnasios, distribuidores, entrenadores y atletas a visitar el stand 9E67, probar las nuevas máquinas y hablar directamente con el equipo de producto.

YR también se reúne con sus clientes en los principales eventos del sector:

FIBO, Alemania : marcas globales de fitness e innovación de productos.

: marcas globales de fitness e innovación de productos. The HFA Show, Estados Unidos : propietarios de gimnasios y operadores de clubes..

: propietarios de gimnasios y operadores de clubes.. China Sport Show, China : equipamiento de fitness y fabricación.

: equipamiento de fitness y fabricación. Dubai Muscle Show, EAU: el mercado del fitness en Oriente Medio.

El objetivo es sencillo: conocer a las personas que utilizan y venden el equipo, escuchar lo que necesitan e incorporar esas conversaciones al producto.

Acerca de YR Fitness

Fundada en 1997, YR Fitness ofrece soluciones integrales de equipamiento para gimnasios comerciales, que abarcan máquinas de fuerza, equipos de cardio y accesorios. YR se especializa, en particular, en el diseño original de equipos de fuerza, respaldado por sus propias capacidades de I+D y fabricación.

Sitio web: www.yanrefitness.com

Contacto:YR Fitnesssales@yanrefitness.com +86 186 2119 7751

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