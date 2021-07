Yúliya Efimova, campeona mundial de natación en seis ocasiones, se une con InstaForex justo antes de los Juegos Olímpico

Six-time world swimming champion Yulia Efimova became an InstaForex brand ambassador

LIMASOL, Chipre, 21 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- La legendaria nadadora Yúliya Efimova se ha convertido en la embajadora de la marca InstaForex y en una de las estrellas más brillantes del salón de la fama de InstaForex. Yúliya se destaca incluso en este grupo de talentos por haber sido seis veces campeona mundial, diez veces campeona europea y por contar con una increíble colección de 41 medallas en todos los eventos importantes.

"Yúliya Efimova tiene todo para representar nuestros valores", afirmó Ildar Sharipov, presidente de InstaFintech Group. "No solo tiene la capacidad de superar a los rivales más fuertes de todo el mundo, sino también una combinación del trabajo más arduo y el compartir el 100 % de su energía positiva con sus fanáticos. Esta combinación de espíritu competitivo y positivo no es algo que se pueda encontrar con mucha frecuencia. Es por eso que no podría haber una mejor representante para InstaForex. Es un honor trabajar con una de las atletas más destacadas y populares".

"Nunca participé en operaciones en línea", admitió Yúliya. "Sin embargo, ¡la diversidad que InstaForex tiene para ofrecer junto con un toque innovador son realmente impresionantes! Es por eso que estoy muy feliz de convertirme en embajadora de la marca InstaForex y espero colaborar de alguna manera con el éxito de esta marca".

El contrato se firmó para el territorio global e implica muchas activaciones, por lo que el contrato debería generar mucho entusiasmo en los clientes de InstaForex y en los fanáticos de Efimova.

Acerca de InstaForex

InstaForex es un corredor en línea que presta servicios financieros como operaciones de divisas, contratos por diferencia, acciones, futuros, opciones y criptomonedas. Al ser miembro de InstaFintech Group, ofrece una amplia gama de servicios de operaciones que pueden satisfacer las demandas de operadores e inversionistas experimentados, así como de los que recién ingresan a los mercados financieros. InstaForex también es famoso por su pasión por los deportes y ha estado colaborando con los atletas más talentosos como Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez, Ole Einar Bjørndalen, leyenda del biatlón, y con el Borussia Dortmund y Liverpool FC.

Acerca de Yúliya Efimova

Yúliya Efimova es una de las diez mejores atletas en la historia de los campeonatos mundiales entre todos los nadadores, por la cantidad total de premios en distancias individuales. Su colección consta de 17 medallas: seis de oro, siete de plata y cuatro de bronce. Por lo tanto, Yúliya Efimova es sin duda una de las nadadoras con más títulos del mundo hoy en día.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1578066/InstaForex.jpg