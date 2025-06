Yuma presenta "Mentiras": su apuesta más comercial y melódica, producida por Andrahpr

(Información remitida por la empresa firmante)

13 de junio de 2025, Madrid-

Yuma, la joven promesa cubanoamericano del género urbano, lanza su nuevo sencillo "Mentiras", una vibrante fusión melódica con influencias de afrobeat que consolida su versatilidad artística que promete posicionarse como uno de sus temas más accesibles y contagiosos hasta la fecha. Con una base rítmica suave y un coro de estructura simple pero altamente contagiosa, Yuma logra equilibrar su esencia urbana con un sonido más comercial y global.



Producida por Andrahpr, uno de los productores más innovadores de la escena puertorriqueña, "Mentiras" sorprende con un cierre inesperado de drum and bass que transporta al oyente a un universo sonoro envolvente, donde las texturas electrónicas se funden con la cadencia caribeña. Andrah, conocido por su capacidad de romper géneros y mezclar estilos, le imprime al track una energía multidimensional que refuerza la identidad única del artista.



En los versos, Yuma no pierde su toque: su interpretación mantiene el sello crudo, enérgico y sin filtros que lo ha convertido en una figura emergente dentro de la escena urbana alternativa. Este nuevo lanzamiento continúa cimentando su estilo propio, combinando géneros, emociones y referencias visuales que van desde el reguetón y el trap hasta el hyperpop y los videojuegos retro.



Una carrera en ascenso

El ascenso de Yuma ha sido orgánico pero constante. Uno de sus más recientes sencillos, "Nsqcha", lo llevó a ser portada de una de las playlists más importante de Amazon Music, "Puro Trap", ampliando su base de oyentes y aumentando su visibilidad dentro del circuito del nuevo urbano latino.



Además, su primer EP, "Detrás de mi ventana", ha superado el medio millón de reproducciones en plataformas y más de un millón de views en YouTube, cifras notables para un artista independiente en pleno desarrollo. El proyecto, que explora el amor, el ego, el desamor y la nostalgia desde una óptica íntima, le ha valido el reconocimiento de una audiencia joven y emocionalmente conectada.



Este 2025 marca un hito importante en su trayectoria, ya que Yuma se ha inscrito por primera vez en los Latin Grammy, demostrando no solo su ambición artística, sino también el crecimiento y la seriedad de su propuesta musical. Es un paso firme hacia el reconocimiento internacional y la consolidación de una carrera que comienza a mostrar su verdadero potencial.



Con cada lanzamiento, Yuma consolida su propuesta artística y da pasos firmes hacia una carrera internacional. "Mentiras" es una invitación a descubrir a un artista que no teme experimentar ni salirse de lo establecido, y que está decidido a dejar su marca en la nueva música urbana global.



