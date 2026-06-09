Yunbit refuerza su apuesta por la seguridad y la soberanía digital con soluciones verticales

Seguridad de la información - Yunbit

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de junio 2026.- La compañía, con sedes en Jerez y Madrid, consolida su modelo de ERP especializado por sectores e incorpora la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) dentro de su hoja de ruta de seguridad

Yunbit, compañía española especializada en software de gestión empresarial, refuerza su estrategia centrada en la seguridad, la soberanía digital y la verticalización de su oferta. Con sedes en Madrid y Jerez y con clientes de todos los sectores, la compañía continúa ampliando su catálogo de soluciones diseñadas específicamente para los procesos operativos de cada negocio —entre otras, gestión empresarial (ERP), almacén (SGA), mantenimiento (GMAO), recursos humanos (HCM y Nóminas) y comercio electrónico— y avanza en su hoja de ruta de seguridad con la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS).



La seguridad como inversión continua

Para Yunbit, la seguridad no es un hito puntual sino una línea de trabajo permanente que articula buena parte de sus inversiones en producto, infraestructura y procesos. Auditorías periódicas, control de identidades, cifrado de la información, planes de continuidad y formación interna forman parte de un plan que se revisa de forma continua y que incorpora ahora la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad como uno de sus próximos hitos.



"La seguridad no es un sello que se obtiene una vez; es una inversión continua. Trabajamos con un plan de mejora permanente que incluye auditorías, cifrado, control de identidades y continuidad de servicio. La adecuación al Esquema Nacional de Seguridad forma parte de esa hoja de ruta y responde a la exigencia creciente de los clientes que necesitan trabajar con las máximas garantías", explica Juan Conde, CEO de Yunbit.



Soberanía digital y marco regulatorio europeo

La compañía sitúa la soberanía digital como un factor diferencial para las empresas españolas en un contexto regulatorio cada vez más exigente. RGPD, NIS2 o DORA configuran un marco en el que disponer de software desarrollado en España y operado sobre infraestructura europea aporta garantías adicionales en términos de cumplimiento, continuidad y previsibilidad.



"Cada vez más empresas valoran trabajar con un proveedor cercano, que entiende el marco regulatorio europeo y que mantiene sus datos dentro del entorno comunitario. No es una cuestión ideológica, es una decisión de gestión: reduce riesgos regulatorios y operativos", añade Juan Conde.



Soluciones "todo en uno" con adaptaciones verticales

Después de tantos años trabajando en muy diversos sectores, Yunbit consolida su modelo de soluciones especializadas por sector dentro del ecosistema global de Yunbit Business Cloud. La compañía propone módulos concebidos desde el origen para responder a la operativa real de cada negocio: trazabilidad y operativa de almacén en logística, mantenimiento preventivo y correctivo en entornos industriales, gestión de tiendas y catálogos en comercio electrónico o ciclo completo de personas en recursos humanos. Este enfoque acorta los proyectos de implantación, reduce la necesidad de adaptaciones costosas y permite que la solución acompañe la evolución del negocio.



Yunbit continuará avanzando durante los próximos meses en su hoja de ruta de seguridad y en la evolución de sus módulos verticales, con el objetivo de seguir acompañando a empresas de todos los sectores en su proceso de digitalización.



Acerca de Yunbit

Yunbit es una compañía española de software empresarial con sedes en Madrid y Jerez. Ofrece soluciones verticales de gestión para empresas de todos los sectores —ERP, CRM, SGA, MRP, GMAO, RR. HH. y e-commerce, entre otras— desarrolladas en España y operadas sobre infraestructura europea, con un enfoque centrado en la seguridad, la cercanía al cliente y el cumplimiento del marco regulatorio europeo. Más información en www.yunbit.es.

Emisor: Yunbit

Nombre contacto: María Cumplido

Descripción contacto: Operaciones y proyectos

Teléfono de contacto: +34 911021570