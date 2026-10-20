Yunbit une la gestión de almacén y la planificación de personal en una sola herramienta

Yunbit Planner Logístico - Yunbit Planner Logístico

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de octubre

La compañía española de software empresarial mostrará el nuevo módulo los días 11 y 12 de noviembre en IFEMA (stand 4B05). La herramienta calcula en tiempo real todo el trabajo pendiente del almacén y lo compara con la plantilla disponible, teniendo en cuenta turnos, ausencias y la preparación de cada operario

Yunbit, compañía española de software de gestión empresarial, presentará Yunbit Planner Logístico en Logistics & Automation Madrid, que se celebra los días 11 y 12 de noviembre en IFEMA. El nuevo módulo planifica en tiempo real la carga de trabajo del almacén a partir de las personas disponibles para hacerla, todo dentro de una única plataforma.



En la mayoría de almacenes, el trabajo se organiza con el sistema de gestión de almacén (SGA) por un lado y el cuadrante de personal por otro, a menudo en una hoja de cálculo. El SGA no sabe quién está disponible y el cuadrante no sabe cuánto trabajo va a entrar. Yunbit Planner Logístico reúne las dos cosas en una sola herramienta.



El planner calcula toda la carga del almacén (recepciones, ubicaciones, reposiciones, preparación de pedidos, expediciones e inventarios) a partir del stock, sus ubicaciones y los pedidos comprometidos. Después la cruza con los datos de la plantilla que gestiona el módulo de RRHH: turnos, ausencias, vacaciones, calendario laboral y la preparación de cada operario. El trabajo se ordena según las fechas de entrega, las rutas de transporte y las urgencias.



Así, el responsable de almacén ve en un solo panel cuánto trabajo hay, cuándo hay que hacerlo y con cuánta gente cuenta en cada momento, y puede anticipar dónde le faltará o le sobrará personal. Si entra un pedido urgente, se retrasa una recepción o falta un operario, el sistema recalcula al momento.



"Los almacenes llevan años planificando con dos sistemas que no se hablan entre sí. Al poner en la misma herramienta la carga de trabajo y la plantilla real, el responsable de almacén puede repartir el trabajo con datos y reaccionar a los imprevistos en el momento en que ocurren", explica Juan Conde, CEO de Yunbit.



Cada operación decide cuánto automatizar

Cada almacén elige cuánto quiere automatizar. Puede usar el planner solo para ver la información y que el responsable decida, o activar la asignación automática para que el sistema reparta y reasigne cada tarea entre las personas disponibles y preparadas para hacerla. De este modo la herramienta se adapta a la madurez de cada operación sin cambiar de sistema.



"No pedimos a nadie que cambie su forma de trabajar de un día para otro. Hay almacenes que quieren empezar viendo la información y otros que ya están preparados para automatizar la asignación. El planner sirve para los dos casos", añade Conde.



Como forma parte de la misma plataforma que ya gestiona el almacén, los recursos humanos, las compras y las ventas, Yunbit Planner Logístico se activa como un módulo más, sin integraciones ni herramientas externas. Está pensado para responsables de almacén, directores de logística y operaciones y responsables de RRHH en empresas de distribución, operadores logísticos y fabricantes con almacén propio.



Los visitantes de Logistics & Automation Madrid podrán ver una demostración del producto en el stand 4B05.



Acerca de Yunbit

Yunbit es una compañía española de software de gestión empresarial con sedes en Jerez y Madrid. Su plataforma reúne ERP, gestión de almacén (SGA), mantenimiento (GMAO), recursos humanos, CRM, eCommerce, proyectos y finanzas en un único entorno, desarrollado en España y alojado en infraestructura europea. Yunbit tiene la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y la ISO/IEC 27001. Más información en www.yunbit.es.





Contacto

Nombre contacto: María Cumplido

Descripción contacto: Yunbit S.L.

Teléfono de contacto: +34 91 102 15 70



