YuppTV obtiene los derechos de transmisión digital para la Copa de Asia 2025

ATLANTA, 16 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los aficionados del críquet en Europa continental y el sudeste asiático serán testigos de lo mejor del críquet, ya que YuppTV ha adquirido los derechos de transmisión digital para la Copa de Asia 2025. La plataforma de transmisión en vivo está lista para ofrecer cada momento de la acción en vivo a los espectadores en más de 60 países.

Uday Reddy, fundador y consejero delegado de YuppTV, declaró: "Nos complace anunciar que YuppTV ha adquirido los derechos de transmisión digital de la Copa de Asia 2025. Este es un logro que nos enorgullece y una gran victoria para los aficionados al críquet de Europa continental y el Sudeste Asiático. Creemos que la Copa de Asia 2025 generará un entusiasmo inigualable y acercará el deporte a millones de aficionados".

La Copa de Asia 2025 comenzó el 9 de septiembre, e India comenzó su campaña el 10 de septiembre contra los Emiratos Árabes Unidos, los anfitriones. El choque entre India y Pakistán, uno de los encuentros más esperados, se celebró el 14 de septiembre en Dubái. Si ambos equipos avanzan, los aficionados al críquet podrían presenciar esta rivalidad hasta tres veces: la fase de grupos, el Super Four y la Gran Final.

Equipos en la Copa de Asia 2025

Grupo A: India, Omán, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos

Grupo B: Afganistán, Bangladesh, Hong Kong, Sri Lanka

Esta edición del torneo de críquet contará con un total de 19 partidos. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase Super Four, cuya final se disputará el 28 de septiembre.

YuppTV transmitirá la Copa de Asia 2025 en más de 60 países de Europa continental y el Sudeste Asiático. El torneo de críquet se podrá ver en directo en los siguientes países:

Europa continental: Albania, Andorra, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Kosovo, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino y Ciudad del Vaticano, Serbia, Escandinavia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Rusia, Ucrania, Países Bálticos (Estonia, Letonia, Lituania).

Sudeste Asiático: Singapur, Malasia, Hong Kong, Brunéi, Myanmar (Birmania), Camboya, China, Isla de Navidad, Isla del Coco, Timor Oriental, Indonesia, Japón, Laos, Macao, Mongolia, Micronesia, Nueva Caledonia, Filipinas, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam.

Acerca de YuppTV

YuppTV es uno de los proveedores de televisión por internet y servicios a la carta más grandes del mundo para contenido del sur de Asia.

Si desea más información visite https://www.yupptv.com/cricket .

