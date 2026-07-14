La Yurta Moderna; Una solución alternativa y rápida a la vivienda que se puede montar sin licencia - Celtic Yurts

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio de 2026.-

Se viven momentos de cambio e incertidumbre donde el nomadismo y vivir en entornos naturales se ha vuelto una prioridad para muchos. Los tiempos han cambiado y el gran sueño de irse a la ciudad a vivir y trabajar para una gran empresa han quedado atrás. Han emergido nuevos valores después de la pandemia y las personas buscan cada vez más el bienestar y poder vivir en entornos más naturales y buscan soluciones para este mundo de cambio acelerado en el que vivimos donde hoy puedes estar trabajando en un sitio y mañana en otro. Celtic Yurts es una empresa gallega que fabrica Yurtas Mongoles Modernas que dan solución a este nuevo cambio de paradigma.

Celtic Yurts fabrica la versión moderna de las yurtas de los mongoles desde hace 5 años. La empresa no para de crecer ante el aumento en la demanda por soluciones alternativas, sostenibles y flexibles a las construcciones tradicionales. Al cumplir la normativa Europea de carpa y estructuras desmontables se pueden instalar en cualquier tipo de terreno sin la necesidad de pedir permisos. También se pueden instalar como estructuras fijas previa tramitación de licencias. Esta versatilidad y la posibilidad de desmontar y montar la yurta la ha convertido en una opción válida para muchas personas.

Las Yurtas de Celtic Yurts se adaptan perfectamente al clima Europeo y aguantan las inclemencias del tiempo sin ningún problema y se ha convertido en la elección para muchos de sus clientes desde el cálido sur de la península, pasando por las lluviosas y húmedas tierras del norte hasta lugares fríos de montaña. Su estructura elevada de madera y su sistema de aislamiento hace que las yurtas se adapten perfectamente a cualquier entorno con el mínimo impacto sobre el terreno.

El fabricante ha desarrollado un kit de montaje fácil de instalar que permite trasladar las yurtas hasta terrenos remotos y ensamblarlas in situ en menos de 5 días. A diferencia de la construcción tradicional Los tiempos de fabricación de las yurtas son muy rápidos ya que solamente tardan 2 meses en fabricar una yurta convirtiéndose en una gran opción cuando el tiempo apremia. La empresa también ofrece 11 tamaños diferentes desde 17m2 a 117m2 y sus precios oscilandesde 700€/m2 con todo tipo de personalizaciones y cuenta con 2 propuestas, una llave en mano y otra de autoconstrucción para los más manitas.

Estas estructuras pueden servir como vivienda pero también pueden tener muchos más usos, desde una sala de actividades polivalente, un aula de enseñanza alternativa, para eventos o incluso para alojamiento turístico o glamping. El espacio diáfano y su diseño circular hacen de las yurtas espacios singulares con un gran atractivo visual. Si se está interesado, se puede saber más sobre estas estructuras en la web de Celtic Yurts.

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