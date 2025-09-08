Yutong Bus Link+ potencia las flotas con gestión inteligente y mayor eficiencia operativa

(Información remitida por la empresa firmante)

ZHENGZHOU, China, 8 de septiembre de2025 /PRNewswire/ -- Yutong Bus ("Yutong", SHA: 600066), un fabricante líder mundial de autobuses eléctricos, ha presentado Link+, la versión internacional de nueva generación de su plataforma de Internet de los Vehículos (IoV). Link+, una actualización integral de Vehicle+, ofrece una solución integral, segura, inteligente y eficiente para las operaciones de flotas, permitiéndoles optimizar su eficiencia operativa.

Desde monitoreo 24/7 hasta administración inteligente y servicios basados en datos, Yutong Link+ proporciona a las flotas soluciones de administración del ciclo de vida.

Monitoreo integral: Rastrea la ubicación y el estado de los vehículos en tiempo real, y controla remotamente más de 100 piezas y componentes. Sus inspecciones inteligentes de un minuto detectan y resuelven riesgos de forma proactiva, garantizando viajes más seguros.

Rastrea la ubicación y el estado de los vehículos en tiempo real, y controla remotamente más de 100 piezas y componentes. Sus inspecciones inteligentes de un minuto detectan y resuelven riesgos de forma proactiva, garantizando viajes más seguros. Gestión inteligente: El geofencing establece límites de velocidad inteligentes en zonas designadas. El control remoto del aire acondicionado preajusta la temperatura de la cabina. Link+ programa automáticamente la carga fuera de las horas punta para reducir los costes de energía. Yutong identifica patrones de alto consumo de energía y ofrece estrategias de mejora basadas en datos.

El geofencing establece límites de velocidad inteligentes en zonas designadas. El control remoto del aire acondicionado preajusta la temperatura de la cabina. Link+ programa automáticamente la carga fuera de las horas punta para reducir los costes de energía. Yutong identifica patrones de alto consumo de energía y ofrece estrategias de mejora basadas en datos. Servicio de eficiencia: El asistente de inteligencia artificial de Yutong identifica fallos al instante y ofrece guía de reparación paso a paso. Acceda a más de 480.000 piezas originales OEM con pedidos en línea transparentes y seguimiento en tiempo real. Programe reparaciones reservando con un solo clic y conéctese directamente con ingenieros certificados.

VOY Santiago SpA, un operador de transporte público chileno, que gestiona 214 autobuses Yutong de nueva energía, reportó mejoras significativas tras la adopción de Link+. Ante el alto desgaste del sistema de frenos debido a la complejidad de las carreteras chilenas, VOY utilizó el control de mapas en tiempo real de Link+ para visualizar datos críticos, reduciendo drásticamente los tiempos de inspección de vehículos de 4-5 días a 10 minutos.

En la gestión energética, Link+ permitió la transición de la supervisión manual al control inteligente. Al estandarizar la configuración del aire acondicionado en toda la flota (manteniendo la temperatura a 22 °C y la velocidad del ventilador al 50 %), VOY mejoró el cumplimiento del conductor y garantizó la comodidad de los pasajeros. Este ajuste inteligente redujo el consumo diario de energía en 1.848 kWh. Con base en la tarifa eléctrica chilena de 127 pesos chilenos por kWh, el operador ahorra aproximadamente 49,31 millones de pesos chilenos al año durante las temporadas altas de aire acondicionado.

Yutong Link+, impulsado por IA y big data, ofrece soluciones inteligentes de gestión del ciclo de vida que generan valor sostenido para clientes globales.

