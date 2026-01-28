(Información remitida por la empresa firmante)

- Yutong Bus reporta un crecimiento continuo de ventas en 2025, impulsando el transporte público sostenible a nivel mundial

El rendimiento operativo estable, el crecimiento impulsado por la innovación y la integración de criterios ESG refuerzan la creación de valor a largo plazo.

ZHENGZHOU, China, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Yutong Bus ("Yutong", SHA: 600066), fabricante global de vehículos comerciales, logró un rendimiento operativo estable y sostenible en 2025, impulsando la transición global hacia un transporte público con bajas emisiones de carbono. En 2025, entregó 49.518 vehículos, lo que representa un aumento interanual del 5,54 %.

Sólido rendimiento comercial y alianzas estratégicas con operadores de transporte público

En 2025, Yutong continuó expandiendo sus inversiones en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio, África y Asia. Mediante el establecimiento de estaciones de servicio directas y centros regionales de repuestos, la compañía mejoró la fiabilidad posventa de los vehículos y su disponibilidad operativa. El lanzamiento de su marca de servicios, EnRoute+, demostró el compromiso de Yutong de proporcionar un soporte más eficiente, inteligente y adaptado a cada situación durante todo el ciclo de vida del vehículo.

Logros impulsados por la innovación

Basándose en su sólida trayectoria operativa, Yutong mantiene una inversión anual en I+D superior al 5% de sus ingresos operativos. La compañía lanzó su EV Long-life Tech, que alcanza una vida útil de 15 años o 1,5 millones de km para autobuses totalmente eléctricos gracias a innovaciones clave en baterías, motores y sistemas de control electrónico. Asimismo, la innovación de productos de Yutong ha obtenido reconocimiento en la industria. En la feria Busworld Europe 2025 celebrada en Bélgica, los modelos Yutong T14E y U15 recibieron el "Grand Award Coach" y el "Grand Award Bus", respectivamente.

El rendimiento y la fiabilidad operativa del producto se validaron mediante aplicaciones en el mercado internacional. En Filipinas, el modelo C12Pro de Yutong registró una reducción del 12% en el consumo de combustible por cada 100 km en comparación con la generación anterior. En Europa, el autobús interurbano eléctrico de batería IC12E completó 1.200 km de pruebas en escenarios completos en cuatro países nórdicos, demostrando su adaptabilidad en diversas condiciones de operación. En Ghana, la furgoneta Yutong V6 alcanzó un consumo combinado de combustible de 9,2 L/100 km. En Kazajistán, la autonomía máxima de un vehículo Yutong C12Pro puede alcanzar los 2 millones de km.

Colaboración y crecimiento compartido con la sociedad

Yutong trabaja en estrecha colaboración con operadores de todo el mundo para profundizar la cooperación, logrando una sólida integración del compromiso corporativo y social compartido.

En Asia Central, las entregas acumuladas de autobuses de Yutong han superado las 10.000 unidades. En Pakistán, se entregaron 400 autobuses totalmente eléctricos en 2025; en Chile, 372; y en Grecia, 100. En el cuarto trimestre, Yutong entregó 723 autobuses en Marruecos para el Torneo Deportivo Internacional Africano, con el fin de apoyar el transporte del evento. Al mismo tiempo, la empresa promueve activamente la localización global y el empleo, creando diversos empleos locales estables y fortaleciendo continuamente los vínculos con las comunidades anfitrionas.

Prácticas a largo plazo en desarrollo sostenible

Yutong valora la gestión ambiental, social y de gobernanza (ESG) y se compromete a impulsar el desarrollo sostenible mediante prácticas sistemáticas y a largo plazo. En 2025, la empresa recibió una calificación EcoVadis Gold de 81 puntos, lo que refleja un sólido rendimiento en sostenibilidad, ética y gestión responsable de la cadena de suministro.

Entre las iniciativas ambientales se incluye la expansión continua del proyecto "Bosque Neto Cero" de Yutong, que apoya la plantación de aproximadamente 47.000 árboles en China, Chile, Reino Unido y México, cumpliendo así su compromiso ecológico de "Un autobús, un árbol". La empresa también profundizó la participación comunitaria mediante programas de promoción y educación pública, como la campaña "Let's Go Green" para promover el transporte público en países como Grecia y las iniciativas "School Bus Safety Tour" en Kazajistán, que promueven la concienciación sobre la seguridad vial y la movilidad responsable para los niños.

En 2026, Yutong mantendrá su compromiso con su misión de "Ofrecer viajes placenteros al público y generar mayor valor para los clientes". Junto con socios globales, la compañía mantiene su compromiso de impulsar sistemas de transporte público sostenibles y contribuir a un futuro más verde e inclusivo para la movilidad global.

