Yutong inaugura su primer centro de servicio integral en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Estas instalaciones, ubicadas en Noruega, integran el mantenimiento, la inspección y el suministro de repuestos para brindar soporte a las flotas de autobuses eléctricos a lo largo de todo su ciclo de vida.

STOKKE, Noruega, 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 8 de septiembre, Yutong Bus inauguró oficialmente su primer Centro de Servicio Yutong (el "Centro") en Europa, ubicado en Stokke, Noruega, integrando la entrega de vehículos, el servicio posventa, el suministro de repuestos y la formación profesional en un único centro.

A medida que Noruega avanza en su transición al transporte público eléctrico, el Centro mejorará las capacidades de mantenimiento, las inspecciones de cumplimiento y la capacidad de respuesta del servicio local para autobuses eléctricos puros, ofreciendo a los clientes una opción de servicio más directa y brindando soporte sistemático para las operaciones de la flota durante todo su ciclo de vida.

Con una superficie aproximada de 38.941 metros cuadrados, de los cuales 6.074 metros cuadrados corresponden a un edificio, incluyendo un almacén de repuestos de 2.300 metros cuadrados, el Centro integra la exhibición de la marca, la entrega de vehículos, el servicio posventa, el suministro de repuestos y las instalaciones de capacitación, ofreciendo un soporte integral al cliente. Con Yutong como eje central, el Centro consolida funciones de servicio multidimensionales y complementa a los socios locales y los canales de servicio existentes, ofreciendo a los clientes una resolución de problemas y opciones de servicio más directas y flexibles.

"El centro de servicio se posiciona como un centro de servicio integral y centralizado, con un amplio inventario de repuestos, instalaciones de inspección, talleres profesionales y equipos de formación especializados", declaró Jack Li, consejero delegado de Yutong para Europa Central y del Norte. "Mediante operaciones eficientes, buscamos ayudar a reducir el coste total de propiedad de los clientes y maximizar el tiempo de actividad de los autobuses. Al fortalecer las alianzas y ampliar la cobertura del servicio, pretendemos brindar servicios rentables y crear valor compartido, contribuyendo a que el transporte público sea más ecológico, inteligente e inclusivo".

Ecosistema de servicio integral: desde el suministro de repuestos hasta el soporte integral durante todo el ciclo de vida de la flota

Con su centro de servicio local y un equipo especializado en el terreno, Yutong consolida el suministro de repuestos, el diagnóstico de fallos, el mantenimiento y la formación profesional en un único sistema de servicio, mejorando la eficiencia proporcionando soporte integral a las flotas de las empresas de transporte de pasajeros y autobuses noruegas. El Centro cuenta con una amplia área de recepción, zona de mantenimiento y reparación, almacén de repuestos, espacio para formación práctica, área de exhibición de vehículos y zona de experiencia de marca, ofreciendo a los clientes locales un paquete de servicio integral que abarca desde la venta y entrega de vehículos hasta reparaciones posventa, suministro de repuestos y formación técnica.

El Centro dispone de siete bahías de mantenimiento estandarizadas, así como bahías específicas para la reparación de la transmisión y componentes de gran tamaño, equipadas con elevadores de cuatro columnas, un sistema electrónico de alineación láser de ruedas, un comprobador de frenos y una equilibradora de neumáticos de alta resistencia. Ofrece capacidad de reparación para chasis, sistemas eléctricos y de alta tensión, transmisiones, aire acondicionado e interiores, y también puede atender vehículos con accidentes leves, sistemas de bloqueo de encendido por alcoholemia y tacógrafos.

Construido conforme a los estándares de la UE, el Centro incluye una línea de inspección de autobuses dedicada a las inspecciones anuales obligatorias PKK de Noruega, con un foso de 31,5 metros, dos gatos hidráulicos de 16 toneladas y equipos para pruebas de frenos, iluminación, deslizamiento lateral y OBD, que abarcan chasis, frenado, dispositivos de seguridad, diagnóstico a bordo y cumplimiento de la normativa del sistema de propulsión. Al realizar inspecciones, diagnósticos de fallos y comprobaciones de seguridad localmente, el Centro ayuda a los clientes a reducir el tiempo de inactividad de su flota y los costes operativos.

También dispone de un almacén de repuestos de 2.300 metros cuadrados, con 4.500 referencias de repuestos originales Yutong para baterías, motores y sistemas de control electrónico, sistemas de propulsión, chasis, sistemas de dirección, sistemas neumáticos e hidráulicos, revestimientos interiores y exteriores, piezas de desgaste y consumibles de mantenimiento.

Gracias al stock local y al reabastecimiento del centro de distribución regional, el Centro reduce los tiempos de espera para la obtención de piezas y las reparaciones, mejorando el tiempo de actividad de los vehículos y minimizando las pérdidas por inactividad de la flota. Todas las piezas cuentan con estándares de calidad y garantía uniformes, respaldados por un equipo de ingeniería local que proporciona suministro de piezas, diagnóstico y servicios de mantenimiento.

Desarrollo de experiencia local: servicio, formación y soporte a largo plazo para la flota

El Centro también incluye aulas de formación teórica y áreas de formación práctica, impartidas por instructores experimentados. Equipado con una plataforma integral de formación para autobuses eléctricos puros y unidades de formación específicas para aire acondicionado, frenado EBS, calefacción, batería, motor y sistemas de control electrónico, así como para el desmontaje del eje trasero, el Centro ofrece formación en identificación de componentes, principios de funcionamiento, simulación y diagnóstico de fallos. El equipo de formación utiliza conjuntos y componentes básicos procedentes de vehículos reales, lo que permite a los técnicos de mantenimiento de los clientes aplicar lo aprendido directamente a reparaciones reales.

Gracias a su equipo local, sus procedimientos estandarizados de mantenimiento e inspección, su inventario de repuestos y sus capacidades de formación, Yutong continúa cumpliendo con su compromiso de servicio global "EnRoute+". Como primer centro de servicio integral de Yutong en Europa, estas instalaciones refuerzan aún más el compromiso a largo plazo de la compañía con sus clientes europeos. Partiendo del centro de servicio de Noruega, Yutong seguirá impulsando su enfoque de servicio localizado en mercados como los Países Bajos, Chile, Kazajistán y Arabia Saudita. Estos esfuerzos fortalecerán las capacidades locales en reparación, mantenimiento e inspección de autobuses eléctricos, mejorarán la capacidad de respuesta del servicio, crearán más empleos locales de alta calidad y apoyarán la electrificación y la transición hacia una economía baja en carbono del transporte público.

Para obtener más información sobre el Centro de Servicio de Yutong y el compromiso de servicio global "EnRoute+", visite https://en.yutong.com/.

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