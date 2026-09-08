Yutong lanza el autocar premium T14 en Europa.

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo modelo combina confort, economía, inteligencia y un rendimiento potente para elevar la experiencia de viaje de larga distancia y ampliar la gama de la Serie T.

ZHENGZHOU, China, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Yutong ha lanzado el T14, un autocar turístico de gama alta diseñado para el mercado europeo. Este nuevo modelo diésel incorpora mejoras en cuanto a confort de los pasajeros, economía operativa, sistemas inteligentes y rendimiento del tren motriz; está orientado a satisfacer las necesidades de los viajes de larga distancia y amplía la gama de productos de la serie T de Yutong para ofrecer a los clientes europeos una oferta más completa de productos y soluciones.

El T14 combina características de confort orientadas a los pasajeros y un diseño de baja resistencia aerodinámica con una cabina inteligente y sistemas avanzados de asistencia al conductor, todo ello sobre la base de un motor DAF, suspensión neumática ZF y sistema de dirección Bosch. El resultado es un equilibrio entre calidad de marcha, eficiencia operativa, comodidad de conducción y la potencia necesaria para diversos escenarios de operación.

Más comodidad: mejorando los trayectos de larga distancia

El T14 cuenta con un sistema inteligente de climatización de doble zona que permite regular de forma independiente la temperatura para el conductor y los pasajeros. Con una capacidad de refrigeración de 36.000 kcal y una de calefacción de 38.000 kcal, el sistema mantiene un ambiente interior confortable y constante, tanto en condiciones de frío extremo como de calor intenso.

Se han mejorado los materiales interiores incorporando opciones ecológicas y de bajo olor, logrando niveles de olor no superiores a 2,5 a 40 °C ni a 3,0 a 80 °C. Gracias a la combinación con un sistema de ventilación de aire fresco, el ambiente de la cabina se mantiene limpio y renovado durante todo el trayecto.

Los asientos, de diseño ergonómico, ofrecen una sujeción mejorada y se adaptan al contorno del cuerpo para reducir la fatiga en viajes largos. La suspensión neumática ZF y la transmisión automática filtran eficazmente las vibraciones de la carretera y eliminan las sacudidas al cambiar de marcha, mejorando aún más la calidad de la conducción. Además, los 26 altavoces de alta gama y la pantalla HD central delantera de 22 pulgadas crean una experiencia audiovisual envolvente, mientras que las comodidades como nevera, aseo, dispensador de agua y puertos de carga satisfacen las necesidades prácticas de los viajes de larga distancia.

Más económico: reducción de los costes operativos

En cuanto a la eficiencia, el T14 incorpora un sistema ECAS que ajusta automáticamente la altura de la carrocería según la velocidad del vehículo. Gracias a esta característica, sumada a los retrovisores electrónicos y al diseño aerodinámico del frontal, el coeficiente de resistencia aerodinámica se reduce en un 20 %. Asimismo, el sistema inteligente de ahorro de combustible BlueCore y los ventiladores eléctricos optimizan aún más el consumo de energía, logrando un ahorro de combustible de entre el 2 % y el 3 %.

Más inteligente: simplificación de las operaciones del conductor

La zona del conductor del T14 incorpora el sistema de cabina inteligente de Yutong, equipado con una pantalla de instrumentos de 10,25 pulgadas y una pantalla central inteligente de 12,8 pulgadas. El sistema admite monitoreo de todo el vehículo en alta definición (1080P), visión panorámica de 360 grados, control de iluminación ambiental, conectividad con teléfonos móviles (incluida la duplicación de pantalla) y conexión USB. Esto permite disponer de un 20 % más de funciones y, al mismo tiempo, reducir en un 60 % el número de interruptores físicos, simplificando así las operaciones del conductor.

El vehículo también cuenta con un conjunto de sistemas inteligentes de asistencia a la conducción que incluyen ACC, LDWS, AEBS y ASR, proporcionando un soporte tecnológico para una conducción segura.

Más potente: adaptación a diversos escenarios operativos

El T14 está propulsado por un motor de la serie DAF MX-13, con una potencia nominal de 350 kW y un par motor nominal de 2.500 N•m, lo que garantiza un rendimiento sólido. Su sistema de dirección Bosch, con un diámetro de giro mínimo no superior a 21 metros, asegura una gran agilidad de maniobra; esto permite al vehículo desenvolverse con eficacia en la variada orografía de las carreteras europeas desde puertos de montaña hasta rutas costeras y cubrir servicios que van desde el transporte transfronterizo de pasajeros de larga distancia hasta el turismo de alta gama.

Ampliación de la gama de la serie T

Gracias a sus mejoras integrales en confort, economía operativa, sistemas inteligentes y rendimiento del tren motriz, el T14 enriquece aún más la gama de productos de la Serie T de Yutong, ofreciendo a los clientes europeos una variedad más amplia de opciones y soluciones.

Para obtener más información sobre el Yutong T14 y la gama de la serie T, visite https://en.yutong.com/products/T14Left.shtml.

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