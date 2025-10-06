(Información remitida por la empresa firmante)

- Yutong lanza tecnología de larga duración para vehículos eléctricos en Busworld Europe 2025 y obtiene siete premios importantes

BRUSELAS, 6 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Yutong Bus ("Yutong"; SHA: 600066), un fabricante líder mundial de autobuses eléctricos, presentó sus autobuses eléctricos, EV Long-Life Tech que logra la misma vida útil del vehículo y la batería, y la plataforma de gestión de flotas Link+ bajo el lema "Think Eco, Move Green" en Busworld Europe 2025 celebrada en Bruselas, Bélgica.

En la exposición, Yutong obtuvo un total de siete premios, un gran reconocimiento por su excelencia en rendimiento, seguridad y protección del medio ambiente. Entre ellos, el Yutong U15 obtuvo el prestigioso "Gran Premio de Autobuses", seguido del Daimler ECITARO y el EBUSCO 3.0 por el segundo y tercer puesto, respectivamente. Además, el U15 obtuvo tres galardones más: el "Etiqueta de Excelencia en Autobuses de Seguridad", el "Etiqueta de Excelencia en Autobuses Ecológicos" y el "Etiqueta de Excelencia en Autobuses de Diseño", lo que subraya la solidez de su producto como solución prémium para autobuses urbanos. El Yutong T14E recibió el "Gran Premio de Autobuses", seguido del Daimler SETRA S 515 HD y el Yutong IC12E por el segundo y tercer puesto, respectivamente, y el Yutong IC12E recibió el "Etiqueta de Excelencia en Autobuses Ecológicos". Además, el sistema de gestión de flotas Link+ de Yutong fue galardonado con el Premio de Oro del Busworld Digital Award, mientras que BUS CONNECT de ZF y SECURE CENTRAL GATEWAY de Bosch obtuvieron los premios de Plata y Bronce respectivamente.

Yutong Bus presentó cuatro series de autobuses eléctricos a batería en Busworld Europe 2025, que atienden múltiples escenarios, incluido el transporte urbano troncal, los viajes interurbanos y el turismo en autobús prémium, demostrando así la competitividad central de su gama de productos de alta gama.

El autobús turístico eléctrico de batería de ultralujo T14E de 14 m está disponible con baterías de 621 o 704 kWh, ofreciendo una autonomía de hasta 850 km. Cuenta con 61 asientos, un maletero de 8,5 m, sistema de sonido envolvente de 360 grados y una llave digital NFC para acceder a través del móvil, lo que aumenta la comodidad y la practicidad. El autobús también incluye un sistema de control continuo de la amortiguación (CDC) combinado con suspensión neumática para un ajuste inteligente de la suspensión y un elevador para pasajeros con discapacidad.

El autobús turístico eléctrico de ultralujo T14E de 14 m está disponible con baterías de 621 o 704 kWh, ofreciendo una autonomía de hasta 850 km. Cuenta con 61 asientos, un maletero de 8,5 m, sistema de sonido envolvente de 360 grados y una llave digital NFC para acceder a través del móvil, lo que aumenta la comodidad y la practicidad. El autobús también incluye un sistema de control continuo de la amortiguación (CDC) combinado con suspensión neumática para un ajuste inteligente de la suspensión y un elevador para pasajeros con discapacidad.

, lanzado globalmente en Busworld Europe 2025, incorpora una nueva generación de baterías de alta densidad energética con un consumo de energía de 0,67 kWh/km en condiciones SORT2. Ofrece una autonomía máxima de 675 kilómetros y una pendiente ascendente del 25%. Las estaciones de carga duales de alta potencia con refrigeración líquida permiten que un solo cargador suministre 700 A y dos cargadores, 1400 A, logrando una carga del 12% al 100% en aproximadamente 1,2 horas. El autobús urbano de alta gama U15, de 15 m , alcanza una autonomía máxima de 850 km en condiciones SORT2 y transporta hasta 90 pasajeros. El vehículo está equipado con el sistema de gestión de flotas Link+, que permite la visualización en tiempo real de los datos operativos y ofrece soluciones operativas más seguras y eficientes para el transporte público urbano. El evento también presentó los modelos U11DD y U12, que enriquecen aún más la diversificada cartera de productos de Yutong en el mercado europeo.

Al presentar su diversa cartera de productos, Yutong responde al interés de la industria por el valor del ciclo de vida completo de los autobuses eléctricos con el lanzamiento de EV Long-Life Tech. En un contexto en el que la electrificación sigue siendo la tendencia dominante, la atención pública se centra principalmente en la seguridad de las baterías y la fiabilidad de los vehículos. Al mejorar sus tecnologías principales de batería, motor y control, Yutong ha sido pionera en el diseño de vehículos duraderos, alcanzando una vida útil de 15 años o 1,5 millones de kilómetros, haciendo realidad la "misma vida útil del vehículo y la batería". Esta innovación también ofrece beneficios sociales más amplios, como menores emisiones de carbono, una menor dependencia de los recursos y el fomento de una economía circular.

Mientras tanto, Yutong está ampliando sus ventajas tecnológicas a las operaciones y servicios, estableciendo una solución integral que abarca todo el ciclo de vida del vehículo, incluyendo conectividad inteligente, carga eficiente y soporte de servicio integral. Yutong ofreció soluciones integrales a lo largo del ciclo de vida del vehículo, incluyendo conectividad inteligente, carga eficiente y soporte de servicio. Su sistema de gestión de flotas Link+ proporciona una solución optimizada de "gestión-uso-mantenimiento-reparación" que ayuda a los operadores a ahorrar costes y mejorar la eficiencia. La marca de servicio EnRoute+ de Yutong se basa en ocho compromisos fundamentales, que abarcan áreas como la red de servicio y el soporte de repuestos. La compañía ha establecido un depósito central de repuestos en Francia, complementado con 16 almacenes de avanzada, conformando conjuntamente un sistema europeo de suministro de repuestos de dos niveles. Actualmente, Yutong cuenta con 32 estaciones de servicio autorizadas en toda Europa, con cerca de 90 profesionales de servicio para ofrecer a los clientes soluciones de servicio diversificadas, que incluyen contratos de servicio completo, visitas de mantenimiento móviles y soporte técnico in situ, satisfaciendo así de forma integral las diversas necesidades operativas.

Desde la I+D de nuevas tecnologías energéticas y la fabricación de productos hasta los servicios integrales durante todo el ciclo de vida, Yutong siempre ha tenido como motor principal la "creación de mayor valor para la sociedad". En el futuro, Yutong seguirá impulsando una mejor movilidad mediante la innovación, cumpliendo sus compromisos con los clientes globales y practicando activamente la responsabilidad social corporativa con sus productos líderes y soluciones sistemáticas.

Visite el stand de Yutong en el pabellón 3, 305, o visite https://en.yutong.com/ para obtener más información.

