(Información remitida por la empresa firmante)

- Net Zero Forest de Yutong pone en práctica en Grecia y los Países Bajos la iniciativa "Un autobús, un árbol"

En eventos celebrados cerca de Atenas y en Tiel, más de 30 representantes de operadores de transporte público europeos y organizaciones locales sin ánimo de lucro se unieron a Yutong con el objetivo de plantar 2.500 árboles

ATENAS, Grecia y TIEL, Países Bajos, 25 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Yutong Bus, fabricante líder mundial de autobuses, colaboró junto a más de 30 representantes de organizaciones sin ánimo de lucro locales y operadores de transporte público europeos para plantar 2.500 árboles en Grecia y los Países Bajos. Ambos eventos formaron parte de Net Zero Forest, la iniciativa global de plantación de árboles de Yutong. El evento celebrado el 13 de noviembre, junto con Trees4Greece, tuvo lugar en el monte Parnitha, cerca de Atenas, mientras que el del 20 de noviembre se llevó a cabo con Life Terra, en Tiel. Estas plantaciones pusieron en práctica en Europa el compromiso de Yutong, vigente desde hace una década, de "Un autobús, un árbol", apoyando los ecosistemas locales y, al mismo tiempo, ayudando a los operadores de transporte público a adoptar autobuses eléctricos.

"Net Zero Forest es un compromiso a largo plazo con los lugares y las comunidades donde trabajamos", declaró Jack Zhu, consejero delegado de Yutong Europa Occidental. "El hecho de plantar árboles es solo el comienzo de todo ello. Cobra igual importancia cómo crecen, cómo se cuidan y el impacto positivo que generan con el tiempo. Tenemos previsto colaborar estrechamente junto a nuestros socios locales para seguir apoyando este bosque en los próximos años".

Grecia: Plantación para la recuperación tras el incendio forestal en el monte Parnitha

El primer evento de plantación se llevó a cabo el 13 de noviembre en el monte Parnitha, a menudo llamado el "pulmón verde" de Atenas. Yutong y Trees4Greece, una iniciativa griega de reforestación, colaboraron junto a representantes de los operadores de transporte público locales para plantar 1.000 árboles de 10 especies diferentes. En 2007, un incendio forestal destruyó más del 60% de los abetos griegos autóctonos de la montaña, que tardan en regenerarse tras un incendio. Las nuevas plantaciones sirven como apoyo de cara a la recuperación a largo plazo del bosque.

Países Bajos: 1.500 árboles para Tiel

El 20 de noviembre, una semana más tarde, Yutong se asoció con representantes de operadores locales de transporte público para llevar a cabo la plantación de 1.500 árboles en Inundatiedijk Zuid, en Tiel. Yutong organizó el evento con Life Terra, una fundación que cuenta con sede en los Países Bajos y que coordina la plantación de árboles en toda Europa. Los Países Bajos tienen uno de los porcentajes más bajos de cobertura forestal en la Unión Europea. La plantación en Tiel apoya la Estrategia Forestal Nacional del gobierno neerlandés, que tiene previsto llevar a cabo la incorporación de aproximadamente 37.000 hectáreas de bosque en todo el país.

Autobuses de cero emisiones y plantación de árboles locales

Al tiempo que Grecia y los Países Bajos electrifican sus flotas de autobuses, Yutong suministra autobuses de cero emisiones con el fin de apoyar los objetivos de neutralidad de carbono y cumple con su compromiso ambiental a través de la plantación de árboles. Estos esfuerzos tienen como finalidad proporcionar beneficios tangibles y duraderos a las comunidades locales y su entorno.

Una década de plantación y cuidado

Yutong lanzó Net Zero Forest en el año 2024 en forma de una iniciativa de 10 años. Para finales de 2025, el programa ya había plantado 83.700 árboles en todo el mundo, con proyectos en lugares como la provincia china de Gansu, Reino Unido, México y Chile.

En cada uno de los sitios, la elección de la especie de árbol depende del clima y el suelo locales. El cuidado a largo plazo ayuda a que los árboles echen raíces, mientras que el seguimiento continuado registra su supervivencia y los efectos de la plantación en los ecosistemas locales.

Yutong se ha fijado como objetivo global plantar otros 49.518 árboles durante 2026. La compañía continuará trabajando con organizaciones sin ánimo de lucro y socios de la industria de autobuses para llevar "Un autobús, un árbol" a más ciudades y países, apoyando los ecosistemas locales donde operan sus autobuses.

Si desea más información sobre Net Zero Forest y las operaciones globales de Yutong, visite https://en.yutong.com/.

Para obtener actualizaciones de proyectos y noticias sobre eventos siga a Yutong en Facebook en https://www.facebook.com/YutongGlobal.

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