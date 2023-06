Yutong tiene como objetivo redefinir el transporte público ecológico con YEA

(Información remitida por la empresa firmante)

ZHENGZHOU, China, 9 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Yutong Bus ("Yutong", SHA: 600066), un fabricante líder mundial de autobuses eléctricos, lanzó oficialmente YEA, una plataforma de tecnología de control integrado para vehículos comerciales de nueva energía. Esta primera plataforma específica para vehículos eléctricos integrada con software y hardware para la industria tiene el potencial de revolucionar el sector de vehículos comerciales de nueva energía de China.

El evento, la Conferencia de lanzamiento global para la marca de tecnología de vehículos comerciales Yutong, se llevó a cabo con el tema "Impulsa tu valor" y atrajo a más de 500 representantes de clientes de 25 países y regiones. Juntos, los asistentes exploraron la dirección del desarrollo futuro de los vehículos comerciales de nueva energía y abogaron conjuntamente por el "Equipo Cero". Jan Deman, director general de la Fundación Busworld, pronunció el discurso de apertura del evento.

Además del lanzamiento de YEA, el evento mostró la gama completa de 15 nuevos productos de energía de Yutong, incluidos autobuses, camiones y vehículos especiales. Centrado en escenarios de viajes, logística y operaciones, Yutong ha desarrollado y formulado soluciones para nueve segmentos, incluido el transporte público urbano y rural integrado.

Con YEA, Yutong logra una integración perfecta de software y hardware, lo que mejora significativamente la seguridad, confiabilidad y eficiencia del producto. La plataforma ofrece superintegración, escalabilidad y autoevolución, por lo que cumple con los requisitos de escenario completo de diferentes segmentos de vehículos comerciales.

Hay dos componentes centrales, la arquitectura C y YOS, que forman la base técnica de YEA. La arquitectura C sirve como el "cerebro" inteligente del vehículo comercial. Comprende una "unidad central de cómputo, un controlador multi-en-uno, un controlador de dominio de cabina inteligente y un controlador de dominio de asistencia de conducción avanzada". YOS es el nombre del sistema operativo para vehículos comerciales, un sistema operativo de desarrollo propio con arquitectura C. La combinación de estos dos componentes principales facilita la fusión y redistribución funcional, lo que da como resultado un aumento del 200% en la potencia informática y una mejora del 100% en la eficiencia del control.

YEA garantiza el desacoplamiento completo de software y hardware mientras administra todo el software y hardware involucrado a través de un sistema de administración unificado. Esto facilita ciclos de entrega de software más cortos al tiempo que garantiza experiencias inteligentes de conducción y conducción, así como seguridad operativa.

YEA también aprovecha el amplio soporte de datos de Yutong para abordar los puntos débiles clave en la operación de vehículos de nueva energía, incluido el alcance insuficiente, la baja eficiencia operativa, la insuficiencia de energía, la seguridad deficiente, la baja tasa de asistencia y la estabilidad operativa deficiente, al tiempo que proporciona soluciones para el ciclo de vida completo del vehículo a un coste menor que el de los vehículos convencionales.

