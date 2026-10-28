YUZAWA SNOW LINK abre el 26 de diciembre para la temporada de invierno 2026-2027

(Información remitida por la empresa firmante)

-YUZAWA SNOW LINK, conectando tres estaciones de esquí, abre el 26 de diciembre para la temporada de invierno 2026–2027

NIIGATA, Japón, 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Situada en Yuzawa, en la prefectura de Niigata, esta zona de esquí ofrece 45 pistas, aguas termales, sake local y gastronomía regional, a solo 71 minutos de Tokio en Shinkansen.

YUZAWA SNOW LINK, que conecta Yuzawa Kogen, GALA Yuzawa e Ishiuchi Maruyama en Yuzawa (prefectura de Niigata), abrirá para la temporada de invierno 2026–2027 el sábado 26 de diciembre de 2026.

Sitio web oficial: https://www.yuzawasnowlink.com/winter/en/

Los tres complejos ofrecen cursos de esquí para todos los niveles, desde principiantes hasta esquiadores avanzados. Los visitantes también pueden disfrutar de paisajes de montaña cubiertos de nieve, aguas termales históricas, sake de producción local y una gastronomía regional que destaca el arroz cultivado en Niigata y otros ingredientes locales.

1. Fácil acceso desde Tokio mediante ShinkansenYuzawa es un destino invernal de fácil acceso desde Tokio. Se puede llegar a la estación GALA Yuzawa en tan solo 71 minutos a través del Joetsu Shinkansen, lo que convierte a la zona en un lugar ideal tanto para excursiones de un día como para estancias más prolongadas. Los visitantes pueden combinar la práctica del esquí o el snowboard con actividades turísticas en los alrededores.

2. Tres estaciones que ofrecen una gran variedad de pistas y paisajesYUZAWA SNOW LINK conecta Yuzawa Kogen, GALA Yuzawa e Ishiuchi Maruyama. Cada estación ofrece su propio paisaje de montaña y pistas con distintos niveles de dificultad, proporcionando opciones para visitantes con diversos intereses y diferentes grados de experiencia en esquí o snowboard.

Más allá de los deportes de invierno, los visitantes pueden disfrutar de los paisajes montañosos nevados de la región.

3. Aguas termales y gastronomía local más allá de las pistasYuzawa alberga una histórica zona de aguas termales donde los visitantes pueden relajarse antes o después de una jornada en las pistas. La zona también ofrece gastronomía regional elaborada con arroz cultivado en Niigata e ingredientes locales, además de sake de producción local.

Ya sea para una visita de un día o para una estancia más prolongada, los viajeros pueden combinar el esquí y el snowboard con baños termales, buena gastronomía y turismo, disfrutando así de una escapada invernal de lo más completa.

Acerca de YUZAWA SNOW LINKYUZAWA SNOW LINK conecta tres estaciones de esquí: Yuzawa Kogen, GALA Yuzawa e Ishiuchi Maruyama. Para consultar los horarios de funcionamiento, los pases de remonte e información sobre las conexiones entre las estaciones, por favor visite sus sitios web oficiales.

Sitios web oficialesYuzawa Kogen Ski Resort: https://www.yuzawakogen.com/GALA Yuzawa Ski Resort: https://gala.co.jp/ Ishiuchi Maruyama Ski Resort: https://ishiuchi.or.jp/en/winter/

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