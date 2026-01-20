Zadarma lanza su Agente de Voz con IA multiidioma

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Zadarma, proveedor internacional de VoIP y comunicaciones en la nube, anuncia el lanzamiento de su nuevo agente de voz con IA. Este asistente actúa como un miembro más del equipo: gestiona llamadas con una voz humana y natural, resuelve dudas frecuentes y facilita información a los clientes de forma autónoma.

El agente de voz con IA utiliza su base de conocimientos existente para proporcionar a los clientes información precisa. También puede transferir llamadas a un agente humano cuando sea necesario. El agente con IA está disponible 24/7 y admite ocho idiomas.

Lo que hace único al agente de voz con IA de Zadarma es que unifica soporte multiidioma, Centralita Virtual y CRM. Se trata de una solución integral difícil de encontrar en el mercado actual bajo una misma plataforma.

El agente con IA está totalmente integrado con las últimas versiones de ChatGPT. Se espera que sea compatible con Gemini próximamente.

Características principales del agente de voz con IA de Zadarma:

Gesti ó n de llamadas: Atenció n dentro y fuera del horario laboral.

Voz natural: Habla fluida y realista.

Integració n total: Centralita y CRM listos para usar.

Disponibilidad 24/7: Respuesta automá tica a cualquier hora.

Base de conocimientos: Respuestas precisas con datos de tu empresa.

Enrutamiento inteligente: Transfiere a un agente humano si es necesario.

Atenció n en 8 idiomas: Comunicació n internacional fluida.

El Agente de Voz con IA no requiere conocimientos técnicos avanzados. Gracias a su configuración sencilla, incluso las pequeñas empresas pueden acceder a funciones de comunicación profesionales. Es una solución lista para usar que garantiza interacciones de voz fiables y de alta calidad.

El servicio ya está disponible para los usuarios de la Centralita Virtual gratuita de Zadarma.

Con este nuevo Asistente de Voz con IA, las empresas pueden ofrecer un soporte más rápido y fiable, reducir los tiempos de espera y mantener un servicio de alta calidad incluso fuera del horario laboral.

Acerca de Zadarma

Zadarma es un proveedor internacional de soluciones de comunicación en la nube que, desde 2006, apuesta por la innovación tecnológica. Su prioridad es la experiencia del cliente, ofreciendo herramientas clave como Centralita Virtual, CRM propio (e integración con los principales del mercado), números virtuales de todo el mundo y servicios de llamadas internacionales.

La empresa cuenta con la confianza de clientes de todo el mundo. Su plataforma combina tecnología avanzada, fiabilidad y facilidad de uso con un soporte técnico multicanal, disponible las 24 horas en varios idiomas.

