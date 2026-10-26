Zafin firma un acuerdo definitivo para adquirir Naehas

(Información remitida por la empresa firmante)

La adquisición propuesta incorpora tecnología para la gestión de ofertas, la automatización de la divulgación de información y el cumplimiento normativo en el ámbito del marketing al creciente portafolio de plataformas basadas en inteligencia artificial de Zafin, destinadas a instituciones reguladas

TORONTO y PALO ALTO, California, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Zafin, la empresa de plataformas de IA para instituciones reguladas, anunció hoy la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Naehas, un proveedor de tecnología para la gestión de ofertas, la automatización de divulgaciones y el cumplimiento normativo en el ámbito del marketing, que presta servicios a numerosas instituciones financieras líderes en Estados Unidos.

Se espera que la adquisición propuesta amplíe las capacidades de la plataforma de Zafin, a medida que la empresa desarrolla una cartera más amplia de tecnología basada en inteligencia artificial para instituciones reguladas.

La IA no solo está cambiando la forma en que operan las instituciones reguladas, sino que está redefiniendo los fundamentos tecnológicos que estas necesitan para crear, gestionar y ofrecer un valor duradero a sus clientes, afirmó Charbel Safadi, consejero delegado de Zafin. Nuestra estrategia consiste en desarrollar plataformas de confianza que ayuden a las instituciones a liderar esta transición con mayor inteligencia, control y responsabilidad. Naehas aporta capacidades contrastadas en los ámbitos de marketing, ofertas y cumplimiento normativo que complementan esta visión. La firma de este acuerdo supone un paso importante para ampliar lo que Zafin puede ofrecer a las instituciones reguladas.

La adquisición propuesta refleja una transformación más amplia que está teniendo lugar en el sector de los servicios financieros. Los productos, la fijación de precios, el marketing, las ofertas y el cumplimiento normativo están cada vez más interconectados, a medida que las instituciones buscan responder con mayor rapidez a las necesidades de los clientes, manteniendo al mismo tiempo los controles exigidos en entornos regulados.

Zafin ha ido ampliando su cartera tecnológica en torno a este desafío. Actualmente, sus plataformas abordan la ejecución mediante agentes bajo un marco de gobernanza —a través de Zafin AIOS—, la ejecución bancaria impulsada por inteligencia artificial —mediante Zafin Banking Platform— y la integración empresarial —a través de la plataforma Zafin IO—. La adquisición de Naehas profundizaría y ampliaría dicha cartera con soluciones consolidadas para la gestión de ofertas, la automatización de la divulgación de información y el cumplimiento normativo en el ámbito del marketing, lo que generaría nuevas oportunidades para prestar servicios a instituciones financieras y, con el tiempo, a otros sectores regulados.

El coste y el tiempo necesarios para ejecutar una oferta determinan cuántas oportunidades de crecimiento puede aprovechar una institución, señaló Rab Govil, fundador y consejero delegado de Naehas. Creamos Naehas para transformar esa dinámica económica. Junto con Zafin, tenemos la oportunidad de convertir la fijación de precios basada en la relación con el cliente en ofertas que llegan a los usuarios con mayor rapidez, aumentan la cuota de gasto del cliente y mejoran la rentabilidad de la relación.

Se prevé que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias necesarias. Hasta el cierre, Zafin y Naehas seguirán operando como empresas independientes.

Acerca de Zafin

Zafin es una empresa que ofrece una plataforma basada en inteligencia artificial para instituciones sujetas a regulación. Con una trayectoria de más de 20 años operando en entornos tecnológicos altamente regulados y exigentes, Zafin aporta estructura, inteligencia y rendición de cuentas a la forma en que se crean, gestionan y mejoran los procesos, sistemas y decisiones de carácter crítico.

La cartera de Zafin incluye Zafin AIOS, la plataforma de orquestación integral y plano de control para el trabajo basado en agentes bajo un marco de gobernanza; Zafin Banking Platform, la plataforma de ejecución bancaria impulsada por IA para la gestión de productos, precios, ofertas, facturación, fidelización, relaciones y lógica de acuerdos; y Zafin IO, la plataforma de integración destinada a conectar datos, eventos, servicios, flujos de trabajo y aplicaciones en entornos empresariales regulados.

En toda su cartera, Zafin aporta una disciplina común a la tecnología regulada: ayuda a las instituciones a avanzar con mayor rapidez, al tiempo que preserva la gobernanza, la trazabilidad, el control y la rendición de cuentas.

Con sede en Toronto, Canadá, Zafin presta servicios a instituciones en toda Norteamérica, EMEA y Asia-Pacífico.

Para obtener más información, visite Zafin.com y conecte con Zafin en LinkedIn . En el blog y el canal de YouTube de Zafin encontrará análisis adicionales y debates a cargo de expertos.

Zafin es una marca comercial de Zafin. Otros nombres de productos o servicios aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Acerca de Naehas

Naehas es una plataforma de gestión de ofertas, automatización de divulgaciones y cumplimiento normativo en marketing, diseñada específicamente para instituciones financieras. Su tecnología conecta contenidos, divulgaciones, aprobaciones y procesos de entrega a lo largo del ciclo de vida de las ofertas reguladas, ayudando a las instituciones a lanzar al mercado, de manera más rápida, productos y ofertas que cumplen con la normativa.

La plataforma impulsa el crecimiento de los ingresos mediante ofertas más rápidas y relevantes; reduce el riesgo normativo a través de una gestión automatizada de la divulgación de información; y profundiza las relaciones con los clientes mediante la venta cruzada y la retención a gran escala.

Contactos para los medios: Zafin: Lavita D'souza, gerente sénior de programas de marketing y comunicaciones, Lavita.dsouza@zafin.com; Naehas: Cassie LeBlanc, directora sénior de marketing, Cassiel@naehas.com

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