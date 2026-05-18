Zaragoza celebra los 20 años de Donde surgen las sombras, la novela que revolucionó el thriller juvenil

20º Aniversario 'Donde Surgen Las Sombras' De David Lozano - SM

(Información remitida por la empresa firmante)

- Donde surgen las sombras, Premio SM Gran Angular 2006, cumple dos décadas consolidada como uno de los grandes referentes del suspense juvenil en España.

- La obra de David Lozano supera los 200.000 ejemplares vendidos, suma 32 ediciones y continúa conquistando lectores en España y Latinoamérica.

- El autor zaragozano protagonizará un encuentro especial y un recorrido literario por algunos de los escenarios más emblemáticos de la novela en la capital aragonesa.

– SM y el escritor zaragozano David Lozano celebran el próximo miércoles 20 de mayo el aniversario de Donde surgen las sombras, la novela con la que el autor ganó el Premio SM Gran Angular en 2006 y que, veinte años después, continúa atrapando a miles de lectores. Convertida ya en uno de los grandes referentes del thriller juvenil en España, la obra supera losy se publica también en

La historia arranca con la misteriosa desaparición de Álex, un joven que parece haberse esfumado sin dejar rastro. Mientras sus amigos intentan averiguar qué ocurrió, descubren una inquietante red privada de juegos online y un universo tan peligroso como real. Misterio, acción y terror psicológico convierten la novela en una lectura trepidante ambientada en algunos de los rincones más oscuros y reconocibles de Zaragoza.

El encuentro contará con la participación de David Lozano, que compartirá con los asistentes cómo nació esta obra convertida ya en clásico juvenil y que hoy forma parte de numerosos planes lectores en centros educativos de toda España. Tras la charla, el autor realizará un recorrido literario por varios de los escenarios clave de la novela en la ciudad.

David Lozano, un maestro del suspense

Licenciado en Derecho, máster en Comunicación y especializado en literatura de suspense, David Lozano es uno de los autores más reconocidos de la literatura juvenil española. Ganador en dos ocasiones del Premio SM Gran Angular, también ha recibido el Premio Edebé y el Premio Cervantes Chico 2025. Hace apenas unas semanas fue distinguido con el Premio Ciudad de Zaragoza al Mérito Cultural en la categoría de Literatura.

La Literatura Infantil y Juvenil en SM

SM propugna una literatura infantil y juvenil de alta calidad literaria y enfoque lúdico, que fomente el gusto por la lectura y transmita unos valores humanos, sociales y culturales que ayuden a mejorar el mundo que nos rodea. En sus publicaciones y servicios confluyen la calidad literaria, la capacidad formativa y el éxito entre el público lector. Ofrece colecciones adaptadas a cada tramo de edad, para las que selecciona a los mejores autores e ilustradores.

Miércoles, 20 de mayo

19:00 horas

Ámbito Cultural de El Corte Inglés Independencia (Zaragoza)

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