Carlos de la Cuesta_Zebra Technologies - Zebra

(Información remitida por la empresa firmante)

El dispositivo móvil Zebra FR55 facilitará la conectividad de misión crítica a los agentes de primera línea

Madrid, 18 de noviembre de 2026.- Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), líder mundial en la digitalización y automatización de flujos de trabajo para ofrecer operaciones inteligentes, ha anunciado que a partir de ahora se podrán conectar al Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado (SIRDEE) sus dispositivos para misiones críticas.



Los FR55 de Zebra se desplegarán entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de España conectados a SIRDEE, una de las mayores redes de seguridad pública del mundo dependiente del Ministerio del Interior y gestionada por Telefónica, que presta servicio a más de 120.000 usuarios.



Este despliegue de la tecnología de Zebra Technologies en SIRDEE supone un salto cualitativo en la evolución de la red desde la radio de banda estrecha hacia la banda ancha de misión crítica basada en estándares 3GPP, proporcionando a los agentes de primera línea las capacidades de datos y multimedia que necesitan para proteger y servir mejor a los ciudadanos.



"En Telefónica asumimos el reto de ser la mejor vía de acceso de las empresas y ciudadanos a las tecnologías digitales, por eso, creemos que es una buena noticia la incorporación del hardware de nueva generación de Zebra a la red SIRDEE, sobre todo ahora que estamos evolucionando la infraestructura para dotarla de nuevas funcionalidades que doten a los agentes de nuevas capacidades operativas" dijo Javier López Gutiérrez, director de Defensa y Seguridad de Telefónica.



Las FFCCSE podrán ejecutar nuevos casos de uso sobre el terreno, incluida la transmisión de vídeo en tiempo real, el intercambio de imágenes de alta resolución, la geolocalización avanzada y el chat multimedia seguro. Esto da respuesta a las necesidades de la Policía Nacional, la Guardia Civil, Presidencia del Gobierno, Casa Real y otros servicios esenciales que utilizan la red, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que presta servicio a la Dirección General de Tráfico.



"Diseñamos el FR55 partiendo de lo que necesitan hoy los profesionales de primera línea, ofreciéndoles una solución que resuelve problemas como el bajo ancho de banda de datos y la disponibilidad limitada de espectro", afirmó Carlos De La Cuesta, Senior Account Manager, Government and Public Safety, Zebra Technologies. "La adopción del FR55 en la red SIRDEE, por parte del proveedor del servicio integral, Telefónica, subraya nuestro compromiso con la modernización de la seguridad pública en España. Juntos estamos dotando a los agentes de la inteligencia, la conectividad y la fiabilidad que necesitan para actuar con mayor rapidez y proteger a la ciudadanía de forma más eficaz".



Puntos clave



• El Ministerio del Interior de España y Telefónica contarán con el dispositivo móvil Zebra FR55 First Responder para modernizar su red nacional de seguridad pública SIRDEE.



• En colaboración con Telefónica, proveedor integral del servicio SIRDEE, el despliegue dotará a los usuarios de capacidades avanzadas de datos, vídeo y multimedia.



• El FR55 está diseñado específicamente para apoyar la migración de redes de radio de banda estrecha heredadas hacia servicios de misión crítica 3GPP sobre redes avanzadas de banda ancha.





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