(Información remitida por la empresa firmante)

- ZEEKR Shooting Brake conserva el liderazgo mundial en ventas: las entregas de agosto superan nuevamente las 10.000 unidades, y el total acumulado supera las 400.000

HANGZHOU, China, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La gama de shooting brakes de ZEEKR ha vuelto a ofrecer un rendimiento excepcional. Las entregas globales en agosto superaron nuevamente las 10.000 unidades, marcando el tercer mes consecutivo con cifras de cinco dígitos. Hasta la fecha, las ventas globales acumuladas de shooting brakes de ZEEKR han superado las 400.000 unidades, lo que representa aproximadamente el 70% del mercado global de shooting brakes y consolida la posición de la marca como líder mundial en ventas del segmento.

Según los datos, en el primer semestre de 2026, el ZEEKR 007GT lideró las ventas de shooting brakes con 26.738 unidades entregadas. Las ventas combinadas de los modelos shooting brake de ZEEKR superaron las 42.000 unidades, superando con creces el total combinado de todas las demás marcas del segmento. Mientras tanto, los shooting brakes de ZEEKR han entrado de lleno en el mercado europeo y se están afianzando en varios mercados internacionales de vehículos eléctricos premium, demostrando una sólida competitividad global.

En un mercado automotriz sumido en la homogeneización y la intensa competencia, los shooting brakes de ZEEKR destacan por su diseño original que genera un reconocimiento visual instantáneo, así como por su arquitectura integral de alto voltaje de 900 V y otras tecnologías que crean una formidable ventaja competitiva. Con su filosofía de producto de "shooting brake significa versatilidad", ZEEKR está rompiendo la trampa de la homogeneización en el mercado de vehículos de nueva energía, estableciendo un nuevo referente de éxito en el segmento global de vehículos eléctricos premium.

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