ZEELOOL y Aimee Song lanzan una nueva colección de gafas con el lema "Let's Frame Your Vibe"

(Información remitida por la empresa firmante)

AUSTIN, Texas, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La marca de gafas online ZEELOOL y la creadora y diseñadora con sede en Los Ángeles, Aimee Song, han lanzado una nueva colección de gafas, que ya está disponible en ZEELOOL.com.

Presentada bajo el lema de la campaña "Let's Frame Your Vibe", esta colaboración reúne el enfoque instintivo de Aimee hacia el estilo personal junto al compromiso de ZEELOOL con las gafas expresivas y accesibles. Diseñada para mostrar diferentes looks, estados de ánimo y momentos, la colección demuestra cómo la montura adecuada puede hacer más que completar un atuendo: puede marcar la pauta y transformar por completo el look.

De la visión a la vida cotidiana

Conocida por el estilo desenfadado de Song of Style, Aimee se mueve con naturalidad entre su vida como madre, fundadora, creadora y exploradora. A lo largo de la colaboración, ha desempeñado un papel activo en la selección de materiales, el desarrollo de cada silueta y luciendo las gafas en su día a día.

"Esa es una de las principales razones por las que me asocié con ZEELOOL. Me facilitaron convertir la visión que tenía en mente en algo real. Creamos monturas atemporales que se sienten cómodas, fáciles de usar y diseñadas para el día a día", declaró Aimee Song.

Gafas para cada faceta de ti

Abarcando desde lo clásico y sobrio hasta lo atrevido y expresivo, la colección completa ofrece cuatro interpretaciones distintas de las gafas modernas. Cada montura aporta su propio carácter a la vez que conserva la versatilidad necesaria para adaptarse a diferentes roles, rutinas y ocasiones cotidianas.

El modelo The Classic presenta una forma rectangular limpia con líneas definidas, elaborada con acetato italiano Mazzucchelli para una apariencia elegante y atemporal, mientras que el modelo The 90s se inspira en las clásicas gafas ovaladas con una forma delgada y suavemente redondeada y un color intenso. El modelo The Aviator se basa en la familiar forma de aviador y la suaviza con curvas generosas y acetato de primera calidad, mientras que el modelo The Shield destaca por su forma escultural de una sola pieza para una apariencia moderna y audaz.

En conjunto, las cuatro imágenes son un reflejo entorno a la idea central de la campaña: el estilo personal no necesita ensayos ni fórmulas fijas. Cambia la imagen, modifica el estilo y hazlo tuyo.

Acerca de ZEELOOL

ZEELOOL es una marca de gafas online fundada en la creencia de que las gafas son el toque final que completa un look y expresa el estilo personal. La marca crea monturas elegantes y de alta calidad, accesibles para todos, que permiten a quienes las usan "Frame Your Vibe" con confianza y facilidad. Con la visión de convertirse en la marca de accesorios imprescindible en cualquier armario, ZEELOOL ofrece gafas diseñadas para cada momento de la vida.

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