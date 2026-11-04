(Información remitida por la empresa firmante)

- Zendure anuncia sus ofertas de Black Friday 2026: hasta un 45 % de descuento en soluciones inteligentes de almacenamiento de energía

Grandes ahorros en productos estrella como el SolarFlow 2400 Pro, la serie SolarFlow AC+ (para sistemas existentes) y los paquetes Agentic HEMS, junto con cupones exclusivos por compra anticipada y hardware adicional de regalo.

DÜSSELDORF, Alemania, 4 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, pionero a nivel mundial en sistemas de gestión de energía doméstica (HEMS) de tipo plug-in, ha anunciado hoy su campaña de Black Friday 2026, que ofrece descuentos de hasta el 45 % en soluciones inteligentes de energía limpia. La promoción, vigente del 2 de noviembre al 7 de diciembre de 2026 tanto en el sitio web oficial de Zendure como en Amazon, permite a los propietarios maximizar el autoconsumo solar y reducir los costes energéticos durante el invierno mediante el almacenamiento inteligente.

Ofertas promocionales exclusivas de Black Friday

Fase 1: Venta principal (2 – 29 de noviembre de 2026) SolarFlow 2400 Pro + 4 515 W Solar Panels : 1.199 € (normalmente 2.099 €, un ahorro de 900 € / aprox. 43 %). Incluye cuatro soportes de montaje en suelo, sin coste adicional, valorados en 118 €. SolarFlow 2400 AC+ plus 1 AB3000L Battery : 1.198 € (normalmente 1.798 €, un ahorro de 600 € / aprox. 33%). Incluye un Zendure Smart Meter D0 gratuito, valorado en 99 €.

Fase 2: Cyber Week & ofertas ampliadas (30 de noviembre – 7 de diciembre de 2026) SolarFlow 2400 Pro + 1 AB3000L Battery + 4 515 W Solar Panels : 1.698 € (normalmente 2.798 €, un ahorro de 1.100 € / aprox. 39%). Incluye cuatro soportes de montaje en suelo, sin coste adicional, valorados en 118 €. SolarFlow 1600 AC+ plus 1 AB2000L Battery : 799 € (normalmente 1.448 €, un ahorro de 649 € / aprox. 45%). Los clientes pueden añadir una regleta 6 en 1 (valorada en 69,99 €) por solo 1 €.

Incentivos acumulables para el acceso anticipado y el Cyber Monday Acceso anticipado (2 – 11 de noviembre): Determinados paquetes de baterías SolarFlow 2400 AC+ y SolarFlow 2400 Pro incluyen un descuento de 50 € (sin IVA) , además de medidores de energía o soportes de montaje en suelo gratuitos. Cyber Monday (30 de noviembre – 7 de diciembre): Las baterías de expansión AB3000L (adquiridas por separado) tienen un descuento de 50 € (sin IVA) .



Gestión inteligente de la energía para cada hogar

Diseñada para adaptarse a cualquier configuración solar doméstica, la gama de productos de Zendure —actualmente con descuento— incluye el modelo estrella SolarFlow 2400 Pro, ideal para instalaciones de alto rendimiento en balcones y tejados. Asimismo, los sistemas SolarFlow 2400 AC+ y SolarFlow 1600 AC+ han sido desarrollados para integrarse fácilmente en instalaciones fotovoltaicas existentes mediante un sistema plug-and-play. Basado en el sistema Agentic HEMS de Zendure y potenciado por el modelo de previsión ZenPulse AI, este ecosistema coordina de forma inteligente la producción, el almacenamiento y el consumo de energía, teniendo en cuenta las tarifas eléctricas dinámicas para maximizar la autosuficiencia.

Todas las ofertas incluyen la garantía de precio de 30 días de Zendure. Para obtener más información, visite el portal de la campaña de Black Friday de Zendure.

Acerca de ZendureImpulsado por nuestro propósito de acelerar un futuro sostenible, Zendure es un pionero mundial en HEMS enchufables. Con centros de operaciones e I+D que abarcan importantes centros tecnológicos como Silicon Valley y el Gran Área de la Bahía, junto con Japón y Alemania, nuestra visión es convertirnos en el centro de energía doméstica de la era de la IA. La misión de Zendure es brindar a todos los hogares del mundo la máxima libertad de control de energía. Brindamos esto a través del ecosistema SolarFlow, que combina almacenamiento modular, administración inteligente de energía y entrada solar flexible. SolarFlow, que escala sin problemas desde el almacenamiento plug-and-play y modernizado hasta la gestión de energía para todo el hogar, maximiza el autoconsumo, reduce la dependencia de la red y garantiza un respaldo confiable.

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