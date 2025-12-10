Zendure difunde alegría en vacaciones con ofertas navideñas

Image_5017297_41572548 - ZENDURE DE GMBH/PR NEWSWIRE

MADRID, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con la Navidad a la vuelta de la esquina y el aumento de los precios de la energía, Zendure lanza promociones especiales en sus sistemas SolarFlow para balcones y azoteas. Estas ofertas ayudan a los hogares a aprovechar la energía solar limpia y a reducir sus facturas este invierno.

SolarFlow 800 Plus es una solución asequible de almacenamiento de energía equipada con un inversor inteligente de 800 W y una batería de 1,92 kWh, ampliable con hasta cinco baterías adicionales hasta una capacidad máxima de 11,52 kWh. El sistema integrado de baterías LiFePO₄ de 48 V reduce las pérdidas de energía hasta en un 25 %. Dos MPPT de 750 W aumentan el rendimiento incluso en condiciones de poca luz, mientras que un arranque de baja tensión de 14 V mejora la generación de energía incluso con poca luz solar entre un 10 % y un 20 %. El sistema también admite hasta 1000 vatios de entrada de corriente alterna (CA) desde la red eléctrica.

SolarFlow 800 Pro es un sistema de almacenamiento inteligente para centrales eléctricas de balcón que combina un microinversor, un controlador central y una batería. Con una capacidad base de 1,92 kWh, ampliable a 11,52 kWh, ofrece gran flexibilidad. Cuatro MPPT de 660 W admiten una inyección solar máxima de 2.640 W. La tecnología GaN garantiza una eficiencia de carga del 96 %, mientras que el sistema de gestión de baterías de 48 V reduce las pérdidas de energía hasta en un 25 %.

SolarFlow 800 Pro + 2 x paneles 440W : 600 € (antes 799 €)

SolarFlow 2400 AC es una solución de almacenamiento de energía lista para usar para hogares con sistemas fotovoltaicos en tejados. El sistema se basa en una arquitectura acoplada a CA y puede conectarse a un microinversor de 2.000 W y a un controlador central. Ofrece hasta 2.400 W de salida de CA bidireccional, incluso en modo aislado de la red, para garantizar un suministro eléctrico fiable y autosuficiente. Almacena energía en una batería AB3000X con una capacidad de 2,88 kWh; se pueden conectar hasta seis baterías AB3000X.

ZENKI HEMS recibió una importante actualización este diciembre, transformando su sistema de almacenamiento de energía para balcones en el ordenador doméstico más inteligente: las bombas de calor se activan automáticamente cuando la electricidad es más barata o incluso negativa, al igual que los vehículos eléctricos. Además, los enchufes inteligentes permiten integrar lavadoras o calentadores eléctricos en el sistema en segundos.

Con esta Campaña de Navidad especial, Zendure promueve unas fiestas más ecológicas y prepara el terreno para un comienzo de año nuevo fresco y sostenible. Más información en zendure.de y en Amazon.

Acerca de Zendure

Fundada en 2017, Zendure es una empresa líder en innovación en energía solar, con sede en los centros tecnológicos de Silicon Valley (EE.UU.), el Área de la Gran Bahía (China), Japón y Alemania. Su misión es brindar energía limpia, confiable y asequible a los hogares mediante el desarrollo de la tecnología energética más avanzada. Su revolucionario sistema de almacenamiento de energía para balcones SolarFlow transforma la luz solar en una fuente de energía segura, confiable y resiliente para la vida diaria.

