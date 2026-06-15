Zendure lanza el Prime Day 2026: ahorra hasta 400 € en el almacenamiento de energía SolarFlow

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, pionera mundial de los HEMS enchufables (Home Energy Management System, sistema de gestión de energía doméstica), anunció hoy sus ofertas del Prime Day 2026 para sus innovadoras soluciones energéticas. Antes del Amazon Prime Day oficial, del 23 al 26 de junio, los clientes pueden conseguir ofertas anticipadas a partir del 15 de junio, con ahorros de hasta 400 EUR a través del sitio web de Zendure y de Amazon.

Las soluciones SolarFlow de Zendure combinan el almacenamiento solar, la gestión inteligente de la energía y la integración de tarifas dinámicas para ayudar a los hogares a optimizar el consumo de energía, aumentar la independencia de la red y reducir los costes anuales de electricidad. El HEMS de Zendure conecta los sistemas solares, el almacenamiento en baterías y los electrodomésticos, mientras que la IA ZENKI™ optimiza la carga y la descarga en tiempo real en función de las tarifas, los datos meteorológicos, las previsiones y la generación fotovoltaica. El sistema se complementa con ZenWave™, el servicio de tarifa eléctrica dinámica de Zendure basado en los precios de EPEX SPOT.

En el sitio web de Zendure:

En Amazon:

Beneficios adicionales con ZenWatts

Los clientes pueden beneficiarse del programa de recompensas ZenWatts de Zendure: recibirán el triple de puntos ZenWatts a través del sitio web oficial entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2026 y activando su dispositivo en la App de Zendure antes del 30 de julio de 2026. Esta promoción se aplica a los siguientes modelos: SolarFlow 2400 AC+, SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 800 Pro 2, SolarFlow 800 Plus, SolarFlow 800, SolarFlow 1600 AC+, Hub 2000.

Para más información, visite: zendure.com. Y ZenWatt.

Acerca de Zendure

Zendure es pionera mundial de los HEMS enchufables (Home Energy Management Systems, sistemas de gestión de energía doméstica), con centros de I+D y operaciones en Silicon Valley, la Gran Área de la Bahía, Japón y Alemania. Su misión es ofrecer energía limpia, fiable y asequible a los hogares de todo el mundo popularizando la última tecnología energética (EnergyTech). SolarFlow transforma la luz solar en una fuente de energía segura y fiable para la vida cotidiana.

CONTACTO: Chris Patrick, chris.qiu@zendure.com

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