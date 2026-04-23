(Información remitida por la empresa firmante)

- Zendure lanza la serie SolarFlow Mix en toda Europa: tres sistemas de almacenamiento doméstico, una plataforma y hasta un 91 % de descuento en la factura

DÜSSELDORF, Alemania, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Zendure , empresa pionera a nivel mundial en sistemas de gestión de energía doméstica enchufables (HEMS), presenta hoy la serie SolarFlow Mix: tres sistemas modulares de almacenamiento de energía para el hogar en una misma plataforma, diseñados para adaptarse al estilo de vida y el consumo energético de los hogares europeos. Bajo el lema "Mix is the Real Max", la serie se lanza con tres productos idénticos, cada uno adaptado a un perfil de hogar específico.

SolarFlow 4000 Mix Pro: máxima potencia para hogares grandes

Sistema bidireccional de CA de 4 kW, controlado por IA, para hogares de cuatro personas con un consumo de 7.000 kWh/año, con balcón y azotea. Admite una entrada de CC de 8 kW (2 4.000 W MPPT) más un acoplamiento de CA de 5 kW, y una entrada fotovoltaica combinada de 13 kW, una de las más altas en la categoría de sistemas enchufables. Ofrece una potencia continua de 4000 W conectada a la red (ampliable desde 800 W) y una potencia de 3.680 W fuera de la red con un pico de 7,2 kW, con una capacidad de 8 a 50 kWh. En Alemania, permite una reducción de la factura de hasta el 91 %, con un ahorro de 2.560 €/año.

SolarFlow 4000 Mix AC+ — Modernización inteligente para tejados existentes

Un inversor acoplado a la red eléctrica, ideal para hogares de tres personas (5.000 kWh/año) con instalación fotovoltaica existente. Entrada de CA de 5 kW, compatible con las principales marcas de inversores europeos. Potencia de salida continua a la red de 4.000 W (ampliable desde 800 W), carga/descarga de 4.000 W, 8–50 kWh. Permite una reducción aproximada del 88 % en la factura, 1.760 €/año.

SolarFlow 3000 Mix AC+ — Compacto y para todo terreno

Sistema de doble propósito: compacto, para instalación en azotea en apartamentos de dos personas (3.000 kWh/año), y estación de energía móvil robusta para autocaravanas, exteriores, respaldo de emergencia y uso fuera de la red. Entrada de CA bidireccional de 3 kW, salida continua en red de 3.000 W (actualizable desde 800 W), 3.680 W fuera de la red con pico de 7,2 kW, carga/descarga de 4.000 W, 8 kWh fijos. Fabricado con IP65, de -20 °C a 55 °C, 25 dB. El uso en azotea proporciona una reducción de factura de aproximadamente el 88 %, 1.056 €/año.

Cinco pilares de la ingeniería

8 kWh por unidad base, ampliable hasta 50 kWh*

Conmutación a red UPS en 10 ms

4 kW de potencia CA bidireccional bruta*

8 kW MPPT en el 4000 Mix Pro, hasta 13 kW de entrada fotovoltaica total

10.000 ciclos, 15 años de vida útil, 90 % de eficiencia de ida y vuelta. Protección IP65, de -20 °C a 55 °C, 25 dB, carcasa totalmente metálica, compatibilidad total con inversores mediante PV-IN AC

*Solo para SolarFlow 4000 Mix Pro y SolarFlow 4000 Mix AC+.

Plataforma tecnológica compartida

HEMS 2.0 : Integra energía solar, baterías, bombas de calor y cargadores de vehículos eléctricos en una plataforma inteligente.

: Integra energía solar, baterías, bombas de calor y cargadores de vehículos eléctricos en una plataforma inteligente. ZENKI™ 2.0 AI : Optimización de carga/descarga en tiempo real según precios mayoristas, condiciones climáticas, consumo y energía fotovoltaica, generando hasta un 73 % más de ingresos que el control basado en terminales de corriente con tarifas dinámicas. Compatible con más de 840 comercializadores de energía europeos.

: Optimización de carga/descarga en tiempo real según precios mayoristas, condiciones climáticas, consumo y energía fotovoltaica, generando hasta un 73 % más de ingresos que el control basado en terminales de corriente con tarifas dinámicas. Compatible con más de 840 comercializadores de energía europeos. ZEN+OS : Sistema operativo unificado en todos los dispositivos Zendure, que permite la expansión a medida que crecen las necesidades del hogar.

: Sistema operativo unificado en todos los dispositivos Zendure, que permite la expansión a medida que crecen las necesidades del hogar. ZenGuard™: Seguridad multicapa con doble sistema de gestión de baterías (BMS), mantenimiento inteligente de celdas y sistema integrado de extinción de incendios por calor y aerosoles.

Disponibilidad y precio

Disponible a partir del 22 de abril de 2026 (CET) en Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica y Suiza a través de zendure.de , zendure.fr , zendure.nl y socios autorizados. Una página de destino 3 en 1 estará disponible en zendure.com .

Precios de venta al público recomendados (IVA del 0 % y tasas de reciclaje incluidos):

SolarFlow 4000 Mix Pro : DE 2.399 € / FR 2.879 € / NL 2.899 € / BE 3.185 € / CHF 2559

: DE 2.399 € / FR 2.879 € / NL 2.899 € / BE 3.185 € / CHF 2559 SolarFlow 4000 Mix AC+ : DE 1.999 € / FR 2.399 € / NL 2.419 € / BE 2.704 € / CHF 2129

: DE 1.999 € / FR 2.399 € / NL 2.419 € / BE 2.704 € / CHF 2129 SolarFlow 3000 Mix AC+: DE 1.699 € / FR 2.039 € / NL 2.059 € / BE 2.343 € / CHF 1799

Los precios en Bélgica incluyen Recupel y BEBAT. Los precios en Suiza reflejan el IVA local y los impuestos de importación.

Acerca de Zendure

Zendure es pionera mundial en sistemas de gestión energética doméstica (HEMS) enchufables, con centros de I+D y operaciones en Silicon Valley, la Gran Área de la Bahía, Japón y Alemania. La misión de Zendure es proporcionar energía limpia, fiable y asequible a los hogares de todo el mundo, popularizando la tecnología energética más avanzada. Su revolucionario sistema de almacenamiento de energía para balcones, SolarFlow, transforma la luz solar en una fuente de energía segura, fiable y resiliente para el día a día.

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