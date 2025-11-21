Zendure lanza SolarFlow 800 Plus, un nuevo sistema de almacenamiento de energía de nivel básico con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Eficiencia inteligente y asequible para sistemas de energía de balcón de nivel básico, con la tecnología ZENKI HEMS para una gestión energética inteligente.

DÜSSELDORF, Alemania, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Zendure, empresa líder en soluciones de energía solar, amplía su ecosistema SolarFlow con el lanzamiento de SolarFlow 800 Plus. Este sistema de almacenamiento de energía para balcones, impulsado por IA, combina asequibilidad con inteligencia avanzada, estableciendo un nuevo referente en soluciones de entrada y facilitando el acceso a la independencia energética inteligente a hogares de toda Europa.

SolarFlow 800 Plus – Eficiente, flexible y fácil de usar

El nuevo SolarFlow 800 Plus de Zendure está diseñado tanto para usuarios expertos en tecnología que buscan mayor eficiencia y rentabilidad en sus sistemas solares plug-and-play, como para quienes se inician en el almacenamiento de energía en balcones y dan sus primeros pasos hacia una vida inteligente y sostenible. Ideal para hogares con módulos solares de alta capacidad (2000 W o más), prioriza la facilidad de instalación sin sacrificar el rendimiento superior.

Alimentado por un sistema de baterías LiFePO₄ de 48 V, el SolarFlow 800 Plus reduce las pérdidas de energía en un 25 %. Su diseño modular permite una expansión flexible hasta 11,52 kWh con cinco baterías adicionales AB2000X o AB2000L. La protección inteligente contra sobredescargas protege la vida útil de la batería incluso en invierno, conectándola automáticamente a la red eléctrica cuando la entrada fotovoltaica se mantiene por debajo del 5 % para mantener los niveles de carga definidos por el usuario y evitar descargas profundas.

Diseñado para ofrecer durabilidad, el sistema cuenta con una carcasa con clasificación IP65 y funciona de forma fiable en un amplio rango de temperaturas, desde -20 °C hasta +55 °C. Dos MPPT de 750 W maximizan la captación de energía en condiciones de baja luminosidad, mientras que el arranque a baja tensión de 14 V aumenta la generación de energía con poca luz entre un 10 % y un 20 %.

Características principales:

Capacidad base de 1920 Wh, ampliable hasta 11,52 kWh con cinco baterías AB2000X/L

Dos MPPT de 750 W

Entrada y salida de CA de 800 W para conexión a red

Sistema de baterías LiFePO₄ de 48 V y arranque de bajo voltaje de 14 V

Tiempo de respuesta de potencia inferior a 3 s con control de precisión de 1 W para cargas superiores a 30 W

Módulo BMS independiente

Carcasa con grado de protección IP65, temperatura de funcionamiento de -20 °C a +55 °C

HEMS – Gestión inteligente de la energía para un máximo ahorro

Al igual que los modelos SolarFlow 800 Pro y SolarFlow 2400 AC, el nuevo SolarFlow 800 Plus integra el Home Energy Management System (HEMS) de Zendure, impulsado por IA. Gracias al núcleo de IA ZENKI, HEMS permite un uso más inteligente de la energía mediante una planificación precisa, información sobre el consumo en tiempo real y la integración de precios dinámicos de más de 700 proveedores de electricidad europeos. Pronostica, gestiona y optimiza los flujos de energía para reducir costes, simplificar la gestión energética y maximizar el uso de energías renovables. El sistema es compatible con múltiples opciones de contadores inteligentes, como Shelly Pro 3EM, Everhome Ecotracker y Zendure Smart Meter 3CT.

Disponibilidad

El SolarFlow 800 Plus estará disponible para reservar a partir del 21 de noviembre. Más información en la página web de Zendure.

Acerca de Zendure

Fundada en 2017, Zendure es una de las empresas de tecnología energética de más rápido crecimiento, con sede en los centros tecnológicos de Silicon Valley (EE.UU.), la Gran Área de la Bahía de San Francisco (China), Japón y Alemania. La misión de Zendure es proporcionar energía limpia, fiable y asequible a los hogares mediante el desarrollo de la tecnología energética más avanzada. Su revolucionario sistema de almacenamiento de energía para balcones, SolarFlow, transforma la luz solar en una fuente de energía segura, fiable y resistente para el día a día.

