(Información remitida por la empresa firmante)

- Zendure lanza SolarFlow 800 Pro y SolarFlow 2400 AC, la nueva generación de almacenamiento energético basado en inteligencia artificial

SolarFlow 800 Pro es el primer sistema de almacenamiento de energía del sector basado en IA para centrales eléctricas de balcón

SolarFlow 2400 AC es la primera solución de almacenamiento de energía ligera, acoplada a CA e impulsada por IA del sector para hogares con sistemas fotovoltaicos en tejados

DÜSSELDORF, Alemania, 26 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Zendure, una empresa de tecnología energética en rápido crecimiento, lanza hoy dos innovadores sistemas de almacenamiento de energía con IA: SolarFlow 800 Pro, la primera solución inteligente de planta eléctrica con balcón del sector, y SolarFlow 2400 AC, un sistema ligero y acoplado a CA para hogares fotovoltaicos con tejado. Estas soluciones aprovechan la IA para optimizar los flujos de energía, mejorar la utilización de las energías renovables y ofrecer importantes ahorros de costes.

SolarFlow Pro 800 - Solución inteligente para centrales eléctricas con balcón

El SolarFlow 800 Pro integra un microinversor, un controlador central y una batería en un diseño compacto todo en uno, cuenta con una batería de 1,92 kWh (ampliable hasta 11,52 kWh) y admite cuatro MPPT de 660 W para hasta 2.640 W de entrada solar, lo que hace que suministre más de 2.300 kWh anuales. Mejorado con un arranque de bajo voltaje de 14 V para un rendimiento con poca luz, tecnología GanZen de nitruro de galio (GaN) para una eficiencia de carga del 96% y un sistema de 48 V que minimiza las pérdidas de energía en un 25%, el SolarFlow 800 Pro garantiza la fiabilidad. Con modos sin conexión a la red que proporcionan hasta 1.000 W, garantiza energía ininterrumpida para los dispositivos esenciales durante los apagones.

SolarFlow 2400 AC - Solución de almacenamiento para sistemas fotovoltaicos sobre cubierta

El SolarFlow 2400 AC es una solución plug-and-play diseñada para usuarios de energía solar en tejados, en particular para aquellos que no disponen de sistemas de almacenamiento de energía o para los que buscan reducir los costes de electricidad mediante la tarificación TOU (Time of Use). Presenta un sistema acoplado de CA que se acopla a un microinversor y a un controlador de concentrador sin cambios en el cableado, suministrando hasta 2.400 W de CA bidireccional a partir de una batería AB3000X de 2,88 kWh (ampliable hasta 17,28 kWh). Con tecnología de carburo de silicio (SiC) de tercera generación que alcanza una eficiencia de CA de hasta el 96,5% y una potencia de 2.400 W sin conexión a la red, su diseño ligero y modular simplifica la instalación y se adapta a las crecientes demandas energéticas.

Flujos de energía optimizados con el sistema de gestión de la energía doméstica ZENKI

ZENKI es el módulo tecnológico de inteligencia artificial que impulsa el sistema de gestión de energía HEMS. Esta plataforma inteligente predice, programa y optimiza los flujos de energía para maximizar la utilización de energía limpia, reducir los costes y mejorar la comodidad de gestión.

Con ZENKI, un dispositivo basado en inteligencia artificial, SolarFlow 800 Pro y SolarFlow 2400 AC optimizan los flujos de energía aprendiendo de los datos de consumo y analizando factores como las previsiones meteorológicas, la capacidad de la batería y las tarifas dinámicas de más de 700 proveedores europeos para diseñar un plan energético personalizado. Adaptándose continuamente a sus hábitos, ZENKI puede ahorrar hasta un 42% en las facturas de energía mediante ajustes precisos en tiempo real (<3 segundos, precisión de 1W), con un panel intuitivo que permite a los usuarios fomentar la sostenibilidad y la independencia de la red.

Precios y disponibilidad

SolarFlow 800 Pro + Shelly Pro 3EM: 959 euros

3EM: 959 euros SolarFlow 2400 AC + AB3000X + Shelly Pro 3EM: 1.438 euros

SolarFlow 800 Pro y SolarFlow 2400 AC se pueden reservar desde el 1 de abril de 2025, con precios que van desde los 599 hasta los 959 euros. Descubra más en la página web oficial de Zendure y en Amazon.

Acerca de ZendureFundada en 2017, Zendure es una de las empresas EnergyTech de más rápido crecimiento con sede en los centros tecnológicos de Silicon Valley (Estados Unidos), la Gran Área de la Bahía de China, Japón y Alemania. La misión de Zendure es suministrar energía limpia fiable y asequible a los hogares mediante el avance de la última tecnología energética. Su revolucionario sistema de almacenamiento de energía en balcones SolarFlow transforma la luz solar en una fuente de energía segura, fiable y resistente para la vida cotidiana.

CONTACTO: Chris Patrick, chris.qiu@zendure.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2648241/1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2440958/Zendure_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zendure-lanza-solarflow-800-pro-y-solarflow-2400-ac-302411842.html