(Información remitida por la empresa firmante)

-Zendure obtiene dos galardones en los Global Product Technology Innovation Awards 2026, con SolarFlow 4000 Mix Pro como ganador del Oro

En IFA 2026 celebrada en Berlín, el producto estrella de Zendure, el SolarFlow 4000 Mix Pro, se alzó con el Premio de Oro al Sistema de Almacenamiento de Energía Sostenible para el Hogar, mientras que Zendure recibió el Premio a la Marca de Soluciones de Energía Inteligente.

BERLIN, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, pionero mundial en sistemas de gestión de energía doméstica enchufables (HEMS), anunció hoy que ha recibido dos galardones en los Global Product Technology Innovation Awards 2026. Su sistema insignia de almacenamiento de energía para el hogar, el SolarFlow 4000 Mix Pro, ganó el premio de Oro al Sistema de Almacenamiento de Energía Sostenible para el Hogar, mientras que Zendure fue nombrada ganadora del premio a la Marca de Soluciones de Energía Inteligente. Entregados durante la inauguración de IFA 2026 en Berlín, ambos premios reconocen el enfoque de Zendure en el sector del almacenamiento de energía limpia y su solución ligera, inteligente y de bajas emisiones de carbono para el suministro de energía en el hogar.

Premio de Oro al Sistema de Almacenamiento de Energía Sostenible para el Hogar: SolarFlow 4000 Mix Pro

El SolarFlow 4000 Mix Pro es un sistema de almacenamiento de energía doméstica enchufable todo en uno, bidireccional, de 4 kW de CA, impulsado por IA, que ofrece la capacidad y potencia de un sistema de almacenamiento doméstico en un formato enchufable. Una sola unidad ofrece una potencia que varía de 8 kWh a 50 kWh, y hasta 150 kWh al combinarse con el PowerHub de Zendure, que admite hasta 13 kW de energía solar total. Esto la hace ideal para viviendas grandes, bombas de calor y puntos de recarga de vehículos eléctricos. En combinación con paneles solares en el tejado, puede reducir los costes de electricidad del hogar hasta en un 91 %, lo que equivale a unos 2.560 € al año en un caso típico en Alemania.

Premio a la Marca de Soluciones Energéticas Inteligentes: Zendure

El premio Smart Energy Solutions Brand Award reconoce el liderazgo de Zendure en el ámbito de la energía inteligente para el hogar. El ecosistema SolarFlow de Zendure se adapta perfectamente, desde el almacenamiento plug-and-play hasta la gestión integral de la energía en el hogar. Su núcleo es Agentic HEMS, que utiliza datos de consumo, energía solar, clima y precios dinámicos para automatizar las decisiones energéticas, optimizar el uso de la energía durante los periodos de menor coste y reducir los gastos de electricidad del hogar. Este es un paso fundamental hacia la visión de la compañía de convertirse en el centro de referencia de la energía doméstica en la era de la IA.

Zendure presentará el SolarFlow 4000 Mix Pro y su ecosistema completo ZEN + Home en IFA 2026, pabellón 2.2, stand 124, del 4 al 8 de septiembre en Berlín.

Acerca de Zendure

Impulsados por nuestro propósito de acelerar un futuro sostenible, Zendure es un pionero mundial en sistemas HEMS enchufables. Con centros de I+D y operaciones en importantes centros tecnológicos como Silicon Valley y el Área de la Bahía, además de Japón y Alemania, nuestra visión es convertirnos en el centro de energía doméstica de la era de la IA. La misión de Zendure es brindar a cada hogar del mundo la máxima libertad en el control de su energía. Lo logramos a través del ecosistema SolarFlow, que combina almacenamiento modular, gestión inteligente de energía y entrada flexible de energía solar. SolarFlow se adapta sin problemas desde el almacenamiento plug-and-play y la modernización hasta la gestión integral de la energía en el hogar, maximizando el autoconsumo, reduciendo la dependencia de la red eléctrica y garantizando un respaldo confiable.

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