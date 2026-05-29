Zendure y Sunergy se asocian para acelerar la gestión inteligente de la energía en el hogar de Países Bajos

(Información remitida por la empresa firmante)

's-HERTOGENBOSCH, Países Bajos, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, pionera mundial en sistemas de gestión energética domésticos enchufables (Plug-in-HEMS), ha firmado un memorando de entendimiento con Sunergy, proveedor neerlandés pionero en gestión energética dinámica (SlimmeRik), para aprovechar al máximo el potencial de la tarificación energética dinámica mediante soluciones inteligentes de almacenamiento de energía residencial.

A medida que el mercado energético neerlandés avanza hacia un uso más flexible e inteligente de la energía, la tarificación energética dinámica (DEP) se está generalizando. Al vincular las tarifas eléctricas a las fluctuaciones en tiempo real, la DEP ayuda a los hogares a optimizar el consumo, reducir costes y maximizar el valor de la energía solar, especialmente ante el fin de la medición neta en 2027 y la implementación de las tarifas por franjas horarias en 2029. En este contexto, Zendure y Sunergy combinan tecnología avanzada de almacenamiento de energía con experiencia local en tarificación dinámica y gestión energética para fomentar un uso más inteligente de la energía en Países Bajos.

De hardware a soluciones energéticas integrales

Esta alianza marca un paso importante en la estrategia local de Zendure en los Países Bajos, evolucionando de proveedor de hardware a socio energético total que integra almacenamiento inteligente, casos de uso de energía y conocimiento del ecosistema local. Con el apoyo de su socio local Natec, ambas partes mejorarán el almacenamiento local, la logística, el soporte técnico y la eficiencia de la distribución, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la ejecución del servicio en el mercado neerlandés.

"Los contratos dinámicos requieren almacenamiento inteligente para generar valor real para los usuarios de energía solar", afirmó Bryan, consejero delegado de Zendure. "Junto con Sunergy, ayudamos a los hogares neerlandeses a aprovechar al máximo cada kilovatio-hora, convirtiendo el almacenamiento en un activo energético activo".

El elemento central de esta colaboración es SolarFlow 2400 AC+ de Zendure, diseñado para integrarse a la perfección con los sistemas fotovoltaicos existentes. Con un diseño plug-and-play acoplado a CA, una potencia de salida bidireccional de hasta 2400 W y una capacidad ampliable de 2,4 kWh a 16,8 kWh, ofrece una solución de almacenamiento flexible y escalable.

Gracias a la gestión energética basada en IA (ZENKI 2.0 y HEMS 2.0), el sistema ajusta automáticamente el consumo energético entre periodos de precios bajos y altos, maximizando el autoconsumo, reduciendo los costes de electricidad y mejorando el retorno de la inversión para los usuarios residenciales de energía solar en entornos de precios dinámicos.

Construyendo el futuro de la energía inteligente para el hogar mediante la experiencia e innovación locales

Sunergy cuenta con una importante ventaja competitiva en el mercado holandés de precios dinámicos, gracias a su profundo conocimiento del comportamiento del consumidor local, los mecanismos de precios y las tendencias energéticas. "Los propietarios de paneles solares en los Países Bajos buscan un mayor autoconsumo y una mayor independencia energética antes del fin de la medición neta", afirmó Vincent van Rozendaal, fundador y director comercial de Sunergy. "Junto con Zendure, ofrecemos una solución integral que combina la experiencia local con la innovación".

Más allá del marketing conjunto, esta alianza sienta las bases para una colaboración a largo plazo, que incluye programas piloto, campañas de marca compartida, estudios de caso basados en datos y una mayor distribución. Juntos, Zendure y Sunergy ponen de manifiesto un cambio claro: el almacenamiento de energía está evolucionando de ser una fuente de energía de respaldo a una herramienta proactiva para optimizar el uso de la energía en la era de los precios dinámicos, ayudando a los hogares a ahorrar más y maximizar cada kilovatio-hora.

Acerca de Zendure

Fundada en 2017, Zendure es la empresa pionera a nivel mundial de Plug-in-HEMS, con sede en los centros tecnológicos de Silicon Valley (EE.UU.), la Gran Área de la Bahía (China), Japón y Alemania. La misión de Zendure es proporcionar energía limpia, fiable y asequible a los hogares mediante el desarrollo de la tecnología energética más avanzada. Su revolucionario sistema de almacenamiento de energía para balcones, SolarFlow, transforma la luz solar en una fuente de energía segura, fiable y resiliente para la vida cotidiana.

Acerca de Sunergy

Sunergy es un proveedor de energía holandés para propietarios de paneles solares y la fuerza impulsora detrás de SlimmeRik, una plataforma de gestión de energía independiente de la marca que ayuda a los hogares a optimizar su consumo de energía y a ser más independientes energéticamente.

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