Zenmuse L3 se lanza como el primer sistema LiDAR aéreo de largo alcance y gran precisión de DJI

El LiDAR de largo alcance de 1535 nm de nueva generación y las cámaras de cartografía dobles RGB de 100 MP elevan las operaciones geoespaciales aéreas que requieren mayor precisión y una visibilidad más amplia.

SHENZHEN, China, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DJI, líder mundial en drones civiles y tecnología creativa de cámaras, lanza hoy el Zenmuse L3. Este sistema LiDAR aéreo de alta precisión incorpora un láser de largo alcance de 1535 nm capaz de alcanzar 950 m, incluso en objetos con solo 10 % de reflectividad, manteniendo una capacidad de penetración excepcional. Con sus dos cámaras RGB de 100 MP y su sistema POS de alta precisión, la adquisición de datos geoespaciales puede acelerarse para cubrir hasta 100 km2 al día. Junto con la estación multifunción D-RTK 3 y el software de DJI Enterprise, Zenmuse L3 ofrece una solución integral que simplifica las operaciones geoespaciales, generando varios productos cartográficos en un solo vuelo.

Al enfocarse en una mayor precisión y una visibilidad más amplia, Zenmuse L3 representa un avance para DJI en el LiDAR de largo alcance y alta precisión, que sin duda impulsará y transformará el sector geoespacial a nivel global. Con esta reciente innovación, DJI busca ampliar la adopción de la tecnología LiDAR de alta gama para relevamientos aéreos a más aplicaciones empresariales, desde estudios topográficos, respuesta ante emergencias, conservación histórica, inspecciones de infraestructuras energéticas y gestión forestal.

LiDAR de 1535 nm de alta precisión y sistema patentado de alta precisión

El sistema LiDAR de Zenmuse L3 alcanza un rango de detección de 950 m a una frecuencia de pulso de 100 kHz, probado bajo una luz ambiental de 100 klx y en objetos con una reflectividad del 10 %. Esta frecuencia de pulso es ajustable, por lo que permite una salida de potencia flexible y una adaptación óptima a diversos escenarios operativos.

El LiDAR de desarrollo propio ofrece una repetibilidad de medición de 5 mm a 150 m (1σ) y admite sincronización temporal a nivel de microsegundos. Los proyectos de cartografía a escalas de 1:500, 1:1000 y 1:2000 pueden llevarse a cabo gracias a mejoras significativas en la precisión vertical (3 cm a 120 m, 5 cm a 300 m y 10 cm a 500 m). Puede detectar con precisión objetos más pequeños, como líneas eléctricas y ramas, gracias a una divergencia del rayo láser de solo 0.25 mrad (1/e); el tamaño del punto a la misma distancia equivale aproximadamente a una quinta parte de la de Zenmuse L2.

Sistema de dos cámaras de cartografía RGB de 100 MP

Equipada con dos sensores CMOS RGB de 100 MP 4/3 y un obturador mecánico, Zenmuse L3 ofrece una precisión y eficiencia significativamente mejoradas. Puede alcanzar una distancia de muestreo de suelo (GSD) de 3 cm, incluso a una altitud de vuelo de 300 m. Las dos cámaras de cartografía RGB ofrecen un campo de visión (FOV) horizontal de hasta 107°, para que cada captura cubra un área más amplia.

Alta tasa de pulso y múltiples retornos para una capacidad de penetración superior

Se pueden generar reconstrucciones espaciales altamente precisas gracias a su frecuencia máxima de emisión de pulso láser de 2 millones de puntos por segundo y soporte para hasta 16 retornos. Con mejoras significativas en el hardware, Zenmuse L3 ahora admite un modo de escaneo en forma de estrella que equilibra la precisión con múltiples ángulos de escaneo. La capacidad de penetración es especialmente apta para la cartografía de terrenos, como bosques densos y entornos urbanos, ya que capta más puntos del suelo con mayor exhaustividad y mejora significativamente la precisión y la integridad de los datos del terreno para un ajuste superficial y una reconstrucción precisos.

Alta eficiencia, al cubrir hasta 100 km por día

Cuando se monta en DJI Matrice 400, Zenmuse L3 ofrece eficiencia excepcional. A una altitud de vuelo típica de 300 m, un solo vuelo puede cubrir hasta 10 km, lo que permite una cobertura diaria de hasta 100 km. Además, puede capturar datos LiDAR y RGB al mismo tiempo para generar diversos productos cartográficos en un solo vuelo, incluyendo ortofotos digitales (DOM), modelos digitales de elevación (DEM) y más, incluso con un solapamiento lateral de LiDAR de solo 20 %.

Solución integral sin interrupciones

Zenmuse L3 se integra perfectamente con el ecosistema de DJI para ofrecer una solución cartográfica de extremo a extremo. Esto incluye la estación multifunción D-RTK 3, DJI Pilot 2, DJI Terra, DJI Modify y DJI FlightHub 2. Desde la adquisición y el procesamiento de datos hasta su aplicación, este flujo de trabajo unificado es más sencillo de utilizar y más fácil de dominar que las configuraciones tradicionales de varias plataformas, lo que ayuda a los usuarios a completar eficientemente una amplia gama de tareas de cartografía.

Disponibilidad

Zenmuse L3 está a la venta a través de distribuidores autorizados de DJI Enterprise. Más información: https://enterprise.dji.com/zenmuse-l3

1 Todos los datos se han medido usando un modelo de producción en un entorno controlado. Consulte más información en nuestro sitio web oficial: https://enterprise.dji.com/zenmuse-l3

