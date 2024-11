Zentiva alerta sobre la Directiva de la UE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas

(Información remitida por la empresa firmante)

La Directiva podría provocar una escasez masiva de medicamentos que afecte a millones de pacientes en toda Europa

Zentiva, una empresa paneuropea que fabrica y suministra medicamentos genéricos, alerta sobre el impacto de la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas (UWWTD, por sus siglas en inglés), adoptada hoy por la UE. La Directiva exige que solo los sectores farmacéutico y cosmético financien las mejoras y los costes de funcionamiento de varios cientos de plantas de tratamiento de aguas residuales en toda Europa. La industria, ya agobiada por la inflación, el aumento de los costes de mano de obra, energía, ingredientes, materiales de envasado y transporte, y por la interrupción de la cadena de suministro debido a situaciones de guerra en varias zonas, se enfrenta a un duro golpe con la UWWTD. Con los precios de mercado limitados, la escasez masiva de medicamentos resultante dejará a los pacientes europeos, que dependen de estos medicamentos todos los días, sin poder encontrarlos en las farmacias por más tiempo.

BRUSELAS y PRAGA, 5 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- A pesar de las numerosas advertencias y las serias preocupaciones de la industria y de 15 estados miembros sobre las consecuencias de la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, el Consejo Europeo la ha adoptado formalmente hoy. Los costes de este sistema, que oscilan entre los 5.000 millones de euros al año[1] según las proyecciones de costes alemanas y los 11.000 millones de euros al año[2] según fuentes de la industria del agua europea, crearían una escasez masiva de medicamentos, tendrían consecuencias catastróficas para el acceso de los pacientes a los medicamentos y pondrían en peligro la sostenibilidad de los sistemas sanitarios en Europa. Los medicamentos genéricos, que representan el 70% de todos los medicamentos recetados en Europa y 9 de cada 10 medicamentos críticos, aunque representan solo el 19% del valor de mercado[3], son especialmente vulnerables al impuesto de la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas debido a sus altos volúmenes y a sus precios estrictamente limitados. Los medicamentos que corren más riesgo a causa de este sistema son los que necesitan cientos de millones de ciudadanos europeos.

"El hombre mayor que recoge su medicación para el corazón en una farmacia rural, el paciente diabético recién diagnosticado al que ayudamos a mitigar los riesgos de la enfermedad o la madre que necesita medicamentos para la fiebre para su hijo pequeño son los que, en última instancia, sufren las consecuencias de la nueva Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Todos recordamos la situación de escasez de medicamentos de hace no mucho tiempo causada por las pandemias, la guerra en Ucrania y otros factores. La esperanza genuina de una Europa autosuficiente surgió cuando se desarrollaron los debates sobre el apoyo a los fabricantes nacionales. Sin embargo, esta directiva ahora corre el riesgo de deshacer ese progreso, obstaculizando el camino de Europa hacia la resiliencia y la sostenibilidad de la atención sanitaria. Este no es el camino a seguir", afirmó Steffen Saltofte, consejero delegado de Zentiva.

En Zentiva, creemos que los pacientes no deben sufrir las consecuencias de esta ley europea inviable e injusta. Nuestros medicamentos se producen en grandes volúmenes y cuestan solo unos pocos céntimos de euro al día, lo que hace imposible absorber más costes como este nuevo impuesto sobre las aguas residuales.

"Los impuestos adicionales podrían suponer una carga tan alta para las empresas de genéricos que no podrán mantener sus operaciones a pleno rendimiento y se verán obligadas a detener la producción de algunos medicamentos. El dinero se redistribuirá de las inversiones en un futuro más verde al pago de impuestos. Con este enfoque, Europa no seguirá siendo competitiva en el futuro y los pacientes europeos se quedarán sin acceso a una atención sanitaria asequible", comentó Steffen Saltofte sobre el impacto.

La implementación del Pacto Verde y sus implicaciones para la industria farmacéutica, especialmente para la industria de genéricos en Europa, es de gran alcance. Si bien la industria apoya el Acuerdo de París, el marco sistémico en el que opera actualmente se ha convertido en un verdadero desafío. Para garantizar que se cumplan los objetivos ambientales y sanitarios, pedimos una revisión integral de la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Para evitar resultados negativos, es necesario adoptar un modelo más equilibrado que incluya contribuciones más amplias y garantice que podemos cumplir los objetivos ambientales sin comprometer una atención sanitaria sostenible en Europa.

Acerca de Zentiva

Zentiva es una plataforma paneuropea que desarrolla, fabrica y proporciona medicamentos asequibles y de alta calidad a más de 100 millones de personas en Europa y más allá. Zentiva cuenta con 4 plantas de fabricación de propiedad absoluta y una amplia red de socios de fabricación externos para garantizar la seguridad del suministro. Ofrecemos soluciones en áreas terapéuticas clave como cardiología y circulación, diabetes, oncología, sistema respiratorio y sistema nervioso central, y nos centramos en ampliar nuestra cartera en el ámbito del autocuidado. La empresa es propiedad de un fondo de capital privado y ofrece un crecimiento sostenible de dos dígitos, con un ambicioso plan a 5 años para seguir creciendo con fuerza en toda Europa.

La empresa cuenta con una estrategia de sostenibilidad integral centrada en la descarbonización, la eficiencia del consumo de energía y agua y las inversiones en la economía circular para la gestión de residuos. Todos los objetivos y actividades se publican anualmente en el Informe de Sostenibilidad, disponible en el sitio web.

Somos un equipo de más de 5.000 talentos únicos unidos para cumplir con nuestro propósito, proporcionar salud y bienestar a todas las generaciones. Queremos que Zentiva sea un excelente lugar para trabajar, donde todos se sientan bienvenidos y valorados, y puedan ser ellos mismos y contribuir lo mejor que puedan.

