- Zentiva se hace con aproximadamente el 85,27% de los derechos de voto de APONTIS PHARMA AG en el marco de su oferta pública de compra

FRANKFURT, Alemania, 26 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Zentiva AG, filial al 100% de Zentiva Pharma GmbH, con sede en Frankfurt, Alemania, y parte del grupo Zentiva (Zentiva), ha anunciado hoy que se ha asegurado aproximadamente el 83,57% del capital social y aproximadamente el 85,27% de los derechos de voto en el contexto de su oferta pública de adquisición voluntaria de APONTIS PHARMA AG (APONTIS PHARMA) una vez finalizado el plazo de aceptación el 21 de noviembre de 2024.

Steffen Saltofte, consejero delegado de Zentiva, explicó: "Estamos satisfechos con el éxito de nuestra oferta pública de adquisición. Este hito supone un importante paso adelante en nuestro camino para ampliar nuestro alcance y mejorar nuestra capacidad de suministrar medicamentos asequibles y de alta calidad a las personas que dependen de ellos cada día. Esperamos combinar nuestras fuerzas y trabajar juntos bajo una estructura de propiedad unificada para cumplir nuestra estrategia a largo plazo".

La liquidación de la oferta aún está sujeta a la autorización del control de inversiones extranjeras directas en Alemania. Se espera que la liquidación se produzca en diciembre de 2024 o en el primer trimestre de 2025.

Acerca de Zentiva

Zentiva es una plataforma paneuropea que desarrolla, fabrica y suministra medicamentos de alta calidad y asequibles a más de 100 millones de personas en Europa. Zentiva cuenta con 4 centros de fabricación propios y una amplia red de socios fabricantes externos para garantizar la seguridad del suministro. Ofrecemos soluciones en áreas terapéuticas clave como Cardiología y Circulación, Diabetes, Oncología, Respiratorio, SNC y nos centramos en ampliar nuestra cartera en autocuidado. La empresa, propiedad de un fondo de capital de riesgo, registra un crecimiento sostenible de dos dígitos y cuenta con un ambicioso plan quinquenal de fuerte crecimiento (orgánico e inorgánico) en toda Europa.

Somos un equipo de casi 5.000 talentos únicos unidos por nuestro propósito de proporcionar salud y bienestar a todas las generaciones. Queremos que Zentiva sea un gran lugar para trabajar, donde todos se sientan bienvenidos y apreciados y puedan ser ellos mismos contribuyendo al máximo de sus capacidades.

Si desea más información sobre Zentiva, visite www.zentiva.com o www.zentiva.de.

Acerca de APONTIS PHARMA

APONTIS PHARMA es una empresa farmacéutica líder en Alemania especializada en combinaciones de píldora única. Las píldoras únicas combinan de dos a tres principios activos genéricos en una única dosis administrada una vez al día. Se ha demostrado científicamente que las terapias de píldora única aumentan significativamente el cumplimiento terapéutico y, por tanto, mejoran el pronóstico del tratamiento y la calidad de vida de los pacientes, al tiempo que reducen las complicaciones, la mortalidad y los costes del tratamiento. En consecuencia, las combinaciones de píldora única son la opción terapéutica preferida en numerosas directrices terapéuticas internacionales, incluidas las de la UE y Alemania. APONTIS PHARMA ha estado desarrollando, promoviendo y distribuyendo una amplia cartera de combinaciones de píldora única y otros productos farmacéuticos desde 2013, con un enfoque especial en enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, la hiperlipidemia y la prevención secundaria. Para más información sobre APONTIS PHARMA, visite www.apontis-pharma.de.

Aviso importante

Esta publicación no constituye ni una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de acciones de APONTIS PHARMA o de cualesquiera otros valores. La oferta se realiza únicamente mediante la publicación del documento de oferta publicado el 24 de octubre de 2024, modificado el 19 de noviembre de 2024 (Documento de Oferta Modificado), y está sujeta exclusivamente a los términos y condiciones establecidos en el Documento de Oferta Modificado (oferta). Se recomienda encarecidamente a los inversores y accionistas de APONTIS PHARMA que lean detenidamente el Documento de Oferta Modificado y todos los demás documentos relevantes relativos a la oferta cuando estén disponibles, ya que contendrán información importante. El Documento de Oferta Modificado (en alemán y una traducción no vinculante al inglés) con los términos y condiciones detallados y otra información sobre la oferta está publicado, entre otra información, en la siguiente dirección de Internet www.zentiva-offer.com.

Esta publicación puede contener declaraciones sobre Zentiva, y/o APONTIS PHARMA y/o cualquiera de sus filiales que son o pueden ser declaraciones prospectivas, es decir, declaraciones sobre procesos que tienen lugar en el futuro, no en el pasado. Las declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, declaraciones que típicamente contienen palabras como buscar, estimar, pretender, planear, creer, continuar, hará, podrá, debería, haría, podría, u otras palabras de significado similar. Por su naturaleza, las declaraciones a futuro se basan en expectativas, suposiciones, estimaciones y proyecciones actuales e implican riesgos e incertidumbres porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que pueden o no ocurrir en el futuro y muchas de las cuales están fuera del control de Zentiva, APONTIS PHARMA y/o cualquiera de sus afiliadas. Zentiva y APONTIS PHARMA advierten que las declaraciones prospectivas no son garantía de la ocurrencia de tales eventos futuros o del rendimiento futuro. Cualquier declaración de futuro se refiere únicamente a la fecha de este anuncio. A excepción de lo requerido por la ley aplicable, Zentiva no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Dado que las acciones de APONTIS PHARMA no están admitidas a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo 1 (1) de la Ley alemana de Adquisiciones y OPAs (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, WpÜG), la oferta no está sujeta a la WpÜG. La oferta no está sujeta a procedimientos de revisión o registro por parte de ningún regulador de valores ni dentro ni fuera de la República Federal de Alemania, y no ha sido aprobada ni recomendada por ninguno de dichos reguladores de valores, incluida la Autoridad Federal de Supervisión Financiera alemana (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

La oferta se ejecutará exclusivamente de conformidad con la legislación alemana y determinadas disposiciones aplicables de la legislación sobre valores de Estados Unidos. Cualquier acuerdo que se celebre como consecuencia de la aceptación de la oferta se regirá por la legislación de la República Federal de Alemania y deberá interpretarse de conformidad con dicha legislación.

El oferente se reserva el derecho a adquirir más acciones de APONTIS PHARMA de forma distinta a la de esta oferta en bolsa o fuera de ella y/o a suscribir los correspondientes acuerdos de adquisición durante el plazo de aceptación. El oferente no está obligado a publicar información sobre dichas adquisiciones ni a ajustar el precio de la oferta como consecuencia de las mismas.

