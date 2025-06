Zentiva pide una pausa, reparación y relanzamiento de la UWWTD

(Información remitida por la empresa firmante)

-Zentiva pide una pausa, reparación y relanzamiento de la Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (UWWTD)

BRUSELAS y PRAGA, 27 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Mientras la UE se adapta a las tensiones geopolíticas globales y renueva su enfoque en la simplificación de la legislación, Medicines for Europe convocó a responsables políticos, líderes de la industria y socios para su reunión anual en Bruselas.

La conferencia se centró en "Construyendo una Unión Sanitaria Resiliente: Seguridad, Acceso y Competitividad". La agenda incluyó temas cruciales como la implementación de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas(UWWTD) de la UE, el desarrollo de la Ley de Medicamentos Esenciales, el papel de la biotecnología y la digitalización, y la sostenibilidad de los modelos de adquisición y los presupuestos sanitarios. Los debates se centraron en cómo fortalecer la base productiva europea, asegurar el acceso a medicamentos asequibles y gestionar la transición digital y limpia, garantizando al mismo tiempo el acceso a los medicamentos para las personas que dependen de ellos a diario.

El consejero delegado de Zentiva, Steffen Saltofte, participó en un panel sobre el tema "Facilitar el acceso a los medicamentos en el contexto de la Transición Limpia y Una Sola Salud", abogando por una transición limpia que no comprometa el acceso a los medicamentos. Con el apoyo de las asociaciones locales Progenerika (Alemania) y CAFF (República Checa), presentó análisis de la realidad de Alemania y la República Checa, dos de los mercados clave de Zentiva.

Es urgente pausar, reparar y reactivar, ya que la implementación actual de la directiva resulta inviable para la industria de genéricos.

Zentiva destacó los siguientes tres mensajes clave:

La implementación actual de UWWTD corre el riesgo de socavar la asequibilidad de los medicamentos, la seguridad del suministro y la sostenibilidad a largo plazo. Las suposiciones poco realistas y las evaluaciones de costes significativamente subestimadas realizadas por la Comisión Europea plantean serias preocupaciones sobre la disponibilidad continua de medicamentos esenciales sin patente en toda Europa.

Existe una mejor alternativa: el modelo suizo demuestra cómo la distribución justa de costes, la implementación gradual y la colaboración intersectorial pueden alcanzar los objetivos ambientales sin comprometer la atención al paciente.

Debemos salvaguardar la viabilidad económica de los medicamentos fabricados en Europa. Si las políticas medioambientales ejercen una presión financiera desproporcionada sobre los fabricantes, corren el riesgo de expulsar la producción de Europa, lo que amenaza tanto la resiliencia del suministro como la ambición de la UE de lograr autonomía estratégica en el ámbito sanitario.

"La sostenibilidad no se trata solo del medio ambiente. También se trata de la sostenibilidad de la atención médica: garantizar el acceso a los medicamentos a todas las personas que dependen de ellos a diario, independientemente de las presiones de los costes. Necesitamos encontrar soluciones que, al mismo tiempo, garanticen la sostenibilidad ambiental y el acceso a una atención médica asequible. No lo olvidemos: la salud es un derecho, no un privilegio", concluyó Saltofte.

Acerca de ZentivaZentiva proporciona salud y bienestar a todas las generaciones. Somos una empresa europea que desarrolla, produce y suministra medicamentos asequibles y de alta calidad a más de 100 millones de personas en más de 30 países de Europa y otros continentes. Zentiva cuenta con cuatro plantas de fabricación propias y una amplia red de socios fabricantes externos para garantizar la seguridad del suministro. La empresa es de capital privado, lo que permite un crecimiento sostenible, con un ambicioso plan para los próximos años.

Somos un equipo de más de 5.000 talentos únicos unidos por nuestro compromiso de garantizar el suministro de medicamentos asequibles y de alta calidad a las personas que dependen de ellos cada día. Queremos que Zentiva sea un gran lugar para trabajar, donde todos se sientan bienvenidos y apreciados, y puedan ser ellos mismos, contribuyendo al máximo de su capacidad.

Nuestras raíces se remontan a hace más de 500 años, en una pequeña farmacia de Praga que sigue existiendo hoy en día. Actuamos hoy para un mañana sostenible, para que Zentiva siga proporcionando salud y bienestar a todas las generaciones durante al menos otros 500 años.

