ZERO LATENCY CELEBRA TRES MILLONES DE JUEGOS EN TODO EL MUNDO Y LANZA LA PRIMERA COMPETICIÓN MUNDIAL DE RV

Champions of the Undead es una competición mundial que se llevará a cabo del 10 de agosto al 6 de septiembre. La Gran Final tendrá lugar en Las Vegas y el ganador recibirá 15.000 dólares estadounidenses en efectivo a sangre fría.

MELBOURNE, Australia, 9 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Zero Latency , el líder mundial en entretenimiento inmersivo y creador de la red de realidad virtual de itinerancia libre más grande del mundo, está celebrando tres millones de jugadas globales con el lanzamiento de su primera competición mundial de RV, Champions of the Undead. La competición se lleva a cabo en asociación con VIVE, que cumple la promesa de RV con tecnología innovadora y el mejor contenido de su clase.

Champions of the Undead será una batalla épica en toda la comunidad de Zero Latency, donde los jugadores tendrán que disparar a los zombis y obtener una gran puntuación en uno de sus juegos más populares, Undead Arena . Los jugadores pueden simplemente ir a uno de los más de 70 lugares de Zero Latency en todo el mundo, jugar una ronda de Undead Arena y podrán competir para ganar. El mejor jugador de cada región volará a Las Vegas para la Gran Final, donde se coronará al asesino de zombis con la puntuación más alta, que recibirá un premio en metálico de 15.000 dólares.

Zero Latency abrió su primera sede en 2015, en Melbourne, Australia. Desde entonces, el hito de tres millones de jugadas ha permitido a los jugadores explorar la inmensidad de nuevos mundos y destinos en los espacios de RV más grandes disponibles. Durante ese tiempo, Zero Latency ha seguido innovando, brindando a los jugadores nuevas aventuras para escapar de las presiones del mundo real, mientras que los propios jugadores han matado a más de 200 millones de zombis, con Champions of the Undead listo para aumentar aún más esa cuenta.

"Esta es la primera vez en nuestra historia que reunimos a nuestra comunidad global de esta manera emocionante y retribuimos a los jugadores que nos han apoyado", dijo Tim Ruse, consejero delegado de Zero Latency. "Estamos encantados de haber visto tres millones de reproducciones en todo el mundo desde que comenzamos este viaje hace diez años, con personas que buscan continuamente experiencias que les permitan conectarse con otros. No podemos pensar en una mejor manera de celebrarlo que con esta competición, en una escala que nunca antes habíamos hecho. Continuamos innovando y creciendo, y esperamos con entusiasmo los próximos 3 millones de juegos de nuestros dedicados y apasionados jugadores en todo el mundo".

La competición Champions of the Undead se desarrollará desde el jueves 10 de agosto de 2023 hasta el miércoles 6 de septiembre de 2023. La Gran Final tendrá lugar el jueves 5 de octubre de 2023 en Las Vegas. Hasta 8 jugadores pueden jugar juntos a la vez, y los jugadores pueden intentarlo tantas veces como quieran para perfeccionar sus habilidades y alcanzar su mejor puntuación.

La puntuación más alta de cada tabla de clasificación regional volará a Las Vegas para la Gran Final con una versión personalizada más desafiante de Undead Arena llena de aún más zombis. El ganador de esta épica Gran Final recibirá 15.000 dólares.

Los finalistas obtendrán un VIVE XR Elite valorado en 1.099 dólares para continuar explorando nuevas posibilidades en casa. VIVE XR Elite es un auricular XR potente, convertible y ligero que se adapta a ti. Ofreciendo la libertad sin ataduras de XR todo en uno y el poder de PC VR a través de transmisión inalámbrica.

Para más detalles sobre Champions of the Undead, incluyendo los términos y condiciones, visite https://zerolatencyvr.com/slay-to-win .

Para encontrar una ubicación de latencia cero o reservar una entrada, diríjase a https://booking.zerolatencyvr.com/book-now .

ACERCA DE ZERO LATENCY:

Zero Latency es un líder mundial en entretenimiento inmersivo, que trabaja a la vanguardia de la RV y las experiencias basadas en la ubicación. Con más de 70 lugares en más de 25 países, Zero Latency es la red de realidad virtual de itinerancia libre más grande del mundo. Desde que abrió el primer lugar de RV libre de latencia del mundo en 2015, Zero Latency ha entusiasmado a más de 3 millones de jugadores en todo el mundo.

Hace ocho años, Zero Latency introdujo al mundo en la realidad virtual de movimiento libre, una nueva forma de entretenimiento inmersivo que nos permitió explorar mundos alucinantes sin cables ni otras limitaciones.

