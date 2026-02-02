Zero Latency VR desbloquea el mundo de Jumanji en VR inmersiva

(Información remitida por la empresa firmante)

El universo de Jumanji se convertirá en la primera colaboración cinematográfica de Zero Latency VR.

MELBOURNE, Australia, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR , el líder indiscutible en entretenimiento inmersivo y el cerebro detrás de la red de VR basada en la ubicación real más grande del mundo, ha anunciado un nuevo y emocionante acuerdo de licencia con Sony Pictures para llevar la exitosa franquicia Jumanji a su formato de VR inmersivo de próxima generación.

Amado por el público mundial durante décadas, Jumanji es conocido por sus aventuras de alto riesgo, sus mundos impredecibles y el tipo de caos grupal que convierte a los amigos en un verdadero equipo. La próxima película de la saga Jumanji se estrenará en diciembre de 2026, lo que lo convierte en el momento perfecto para que la serie de aventuras cobre nueva vida con la tecnología exclusiva de Zero Latency VR, que permite a los jugadores moverse libremente por escenarios a gran escala, inmersos en la acción.

"Esta es una colaboración de ensueño para nosotros. Entrar en el juego es parte fundamental de nuestro ADN", declaró Tim Ruse, consejero delegado de Zero Latency VR. "Jumanji es divertido, intenso e impredecible, y se basa en el concepto de aventura compartida. Lanza a un equipo a un mundo que exige curiosidad y cooperación. Eso es precisamente lo que mejor sabemos hacer. Estamos deseando llevar a los jugadores a una experiencia épica de Jumanji donde cada paso se sienta como si hubieran entrado en el juego".

Próximamente se compartirán más detalles sobre la colaboración. Por ahora, el juego ya está listo y la aventura está oficialmente en marcha, con la experiencia programada para lanzarse en ubicaciones de Zero Latency VR en todo el mundo en 2026.

ACERCA DE ZERO LATENCY VR:

Zero Latency VR es pionero mundial en entretenimiento inmersivo, ampliando los límites de las experiencias basadas en la ubicación. Como la red de realidad virtual (VR) de libre movimiento más grande del planeta, con más de 150 espacios de vanguardia en 30 países, Zero Latency es el lugar donde los amantes de la adrenalina vienen a vivir sus fantasías más salvajes.

ACERCA DE LA FRANQUICIA DE CINE JUMANJI

La franquicia cinematográfica Jumanji de Sony Pictures, basada en el galardonado libro infantil homónimo de Chris Van Allsburg, ha recaudado más de 2 mil millones de dólares en taquilla mundial. Los espectadores conocieron el mundo por primera vez en 1995 cuando un misterioso juego transportó a sus jugadores a las selvas de Jumanji. La película fue protagonizada por el fallecido Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst y Bradley Pierce. Más de 20 años después, las aventuras continúan en la nueva película Jumanji: Bienvenidos a la Jungla (2017), donde el juego cambió cuando cuatro adolescentes detenidos se sumergen en el mundo de Jumanji. Cuando descubren una vieja consola de videojuegos con un juego del que nunca han oído hablar, deciden jugar y de inmediato se ven inmersos en la jungla del juego, en los cuerpos de los avatares que eligieron (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan). Lo que descubren es que no solo juegas a Jumanji, sino que Jumanji te juega a ti. Para ganar, tendrán que embarcarse en la aventura más peligrosa de sus vidas o quedarán atrapados en el juego para siempre. Tras el éxito de la película de 2017, la pandilla (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillan) regresa en Jumanji: El Siguiente Nivel (2019), pero el juego ha cambiado. Al regresar a Jumanji para rescatar a uno de los suyos, descubren que nada es como esperaban. Los jugadores tendrán que aventurarse en lugares desconocidos e inexplorados, desde los áridos desiertos hasta las montañas nevadas, para escapar del juego más peligroso del mundo. La pandilla regresa una vez más para la siguiente entrega de la saga Jumanji, que se estrenará en cines el 11 de diciembre de 2026.

Contacto de prensa:

Luke Mitchell+61 (0) 413614412 luke.mitchell@zerolatencyvr.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874462/Jumanji_x_Zero_Latency_VR.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2489254/Zero_Latency_VR_logo_2024_primairy_RGB_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zero-latency-vr-desbloquea-el-mundo-de-jumanji-en-vr-inmersiva-302676217.html