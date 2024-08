Zero Latency VR presenta Warhammer 40,000: Space Marine VR - Defenders of Avarax, entradas ya a la venta

(Información remitida por la empresa firmante)

- La nueva y exclusiva experiencia de RV de juego libre estará disponible en los locales de RV de Zero Latency de todo el mundo a partir del 25 de septiembre, con un regalo extra para los ansiosos fans que reserven con antelación

MELBOURNE, Australia, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR, líder indiscutible en entretenimiento inmersivo y artífice de la mayor red de RV free-roam en persona del mundo, se complace en anunciar que las entradas para Space Marine VR - Defenders of Avarax ya están a la venta. Prepárate para la batalla y sumérgete en esta experiencia revolucionaria, que podrá jugarse en todo el mundo el 25 de septiembre de 2024.

Zero Latency utiliza una tecnología increíblemente inmersiva para que encarnes a un Marine Espacial, un supersoldado despiadado e increíblemente poderoso. Navega por las peligrosas profundidades de una Ciudad Colmena en expansión, donde arrasarás voraces enjambres de Tiránidos, una amenaza alienígena que todo lo consume desde más allá de la galaxia conocida. Utiliza una amplia gama de armas devastadoras y pon a prueba tu temple en el mundo de RV más extenso e intrincadamente detallado jamás concebido.

"El universo de Warhammer 40,000 es rico en historia y acción, y realmente queríamos hacerle justicia", explicó Scott Vandonkelaar, responsable tecnológico de Zero Latency. "Como grandes fanáticos de los Marines Espaciales, pusimos todo nuestro corazón en recrear fielmente la intensidad y el caos de la sombría oscuridad del futuro lejano. La experiencia es nada menos que emocionante y no podemos esperar a que los fans de Warhammer sientan la emoción de la batalla de primera mano".

Los jugadores que reserven su entrada hoy recibirán una de las 5000 monedas oficiales de edición limitada de Warhammer 40,000: Space Marine VR - Defenders of Avarax, que representan el emblema triunfante de los Ultramarines en un lado y un temible guerrero tiránido en el otro para cualquier fan y coleccionista de Warhammer.

Para encontrar su ubicación de Latencia Cero más cercana o para asegurar su entrada ahora, visite https://booking.zerolatencyvr.com/book-now.

Para obtener más información sobre Space Marine VR - Defenders of Avarax, visita https://zerolatencyvr.com/space-marine-vr/

ACERCA DE ZERO LATENCY:

Zero Latency es un líder mundial en entretenimiento inmersivo que trabaja a la vanguardia de la realidad virtual y las experiencias basadas en la ubicación. Con más de 95 lugares en más de 26 países, Zero Latency es la red de realidad virtual libre más grande del mundo. Desde que abrió el primer lugar de realidad virtual libre del mundo en 2015, Zero Latency ha emocionado a más de 4 millones de jugadores en todo el mundo.

Acerca de Games Workshop

Games Workshop Group PLC (LSE:GAW.L), con sede en Nottingham, Reino Unido, produce las mejores miniaturas de fantasía del mundo. Games Workshop diseña, fabrica, vende y distribuye su gama de juegos, miniaturas, novelas y maquetas de Warhammer: Age of Sigmar y Warhammer 40,000 a través de más de 540 tiendas propias (de marca Games Workshop o Warhammer), la tienda web www.games-workshop.com y canales minoristas independientes en más de 50 países en todo el mundo. Puede encontrar más información sobre Games Workshop y sus otras marcas y gamas de productos relacionadas (incluida nuestra división editorial 'Black Library' y nuestro estudio especial de miniaturas de resina 'Forge World') en www.games-workshop.com.

Warhammer 40,000: Space Marine VR Games Workshop Limited 2024. Space Marine VR, el logo de Space Marine VR, Defenders of Avarax, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, el logo del águila de doble cabeza 'Aquila' y todos los logos asociados, ilustraciones, imágenes, nombres, criaturas, razas, vehículos, ubicaciones, armas, personajes y sus semejanzas distintivas son o TM y/o Games Workshop Limited, registrados de forma variable en todo el mundo y utilizados bajo licencia.

