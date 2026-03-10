ZeroTaxGlobal LLC; Lider en estrategias de movilidad y protección patrimonial y segundo pasaporte Legal - IA/ZeroTaxGlobal LLC

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de marzo de 2026.- ZeroTaxGlobal LLC se posiciona actualmente como la referencia indispensable en el sector de la consultoría para aquellos que buscan seguridad jurídica y optimización en un entorno global volátil. Se observa cómo el capital financiero e intelectual se desplaza de forma constante por el tablero internacional en busca de ecosistemas más favorables, y es en este contexto donde la firma ha logrado destacar por su capacidad de respuesta.

No es sencillo sobresalir en un mercado tan técnico y competitivo como el de la residencia internacional, optimización fiscal y segundo pasaporte. Sin embargo, se constata que esta organización ha logrado no solo liderar el sector en España, sino también humanizar procesos que tradicionalmente se percibían como burocráticos y distantes. Mientras la coyuntura económica actual genera incertidumbre, se han establecido puentes sólidos hacia la libertad fiscal mediante un asesoramiento basado en la excelencia y la previsión estratégica.

Andrea Carlos Bernasconi Volonteri: El arquitecto de la libertad fiscal

Detrás de este fenómeno se encuentra el Abogado y Tributarista internacional Andrea Carlos Bernasconi Volonteri, una figura cuya trayectoria profesional explica el éxito de la firma. Bernasconi no es un consultor convencional; es un estratega que ha fusionado el rigor del derecho internacional con una visión humanista del movimiento de capitales.

Formado en leyes y Tributacion Internacional, y con una profunda especialización en fiscalidad transfronteriza, Bernasconi fundó ZeroTaxGlobal LLC para el mercado español con otros socios, bajo la premisa de que la libertad de movimiento es el derecho más valioso del siglo XXI. Su biografía está marcada por la creación de estructuras que protegen al individuo frente a la voracidad de sistemas obsoletos. Como líder de LIP HOLDING Group LLC, y de www.opengates24.com ha sabido tejer una red de influencia que abarca desde los centros financieros de Europa hasta los regímenes territoriales más atractivos de América y el Caribe. Su filosofía es clara: la empatía es la herramienta de marketing más poderosa porque permite descubrir las necesidades no expresadas del cliente, transformando el miedo al cambio en la seguridad de un nuevo comienzo.

Un equipo de élite: 30 Años de historia y 20.000 casos de éxito

La solidez de ZeroTaxGlobal LLC no descansa solo en una figura, sino en un equipo de élite de mas de 200 personas , que representa la vanguardia de la ingeniería fiscal. Hablamos de una estructura profesional que acumula más de 30 años de experiencia combinada en el sector. Este bagaje no es teórico; se ha forjado en la resolución de casos reales y complejos en entornos geopolíticos cambiantes.

A lo largo de estas tres décadas, el equipo de Bernasconi ha gestionado con éxito a más de 20.000 clientes. Esta cifra es un testamento de su capacidad operativa y de la confianza que miles de empresarios, nómadas digitales y familias han depositado en ellos. Atender a tal volumen de personas requiere una disciplina férrea en el cumplimiento normativo y una actualización constante sobre las leyes de las 50 jurisdicciones donde operan. Cada cliente es un caso único, pero los 20.000 anteriores han dotado a la plantilla de una sabiduría práctica que permite anticipar problemas antes de que ocurran.

La experiencia de ZeroTaxGlobal LLC no se mide en años, sino en la tranquilidad de los 20.000 clientes que hoy disfrutan del fruto de su trabajo en entornos seguros.

La promesa del acompañamiento local: Nunca se estará solo

Uno de los mayores temores de quien decide trasladar su residencia fiscal es el momento del aterrizaje. La burocracia extranjera, el idioma y los procesos administrativos pueden ser abrumadores. Aquí es donde ZeroTaxGlobal LLC marca la diferencia definitiva respecto a cualquier otra consultora.

La empresa garantiza que, independientemente del país que el cliente elija —ya sea la sofisticación de Andorra, el dinamismo de Panamá o la apertura de Paraguay—, encontrará a un empleado local de ZeroTaxGlobal LLC esperándolo. No se trata solo de una videollamada; es un acompañamiento físico y real. Este empleado local recibe al cliente, lo guía en la apertura de cuentas bancarias, lo acompaña a las oficinas gubernamentales para completar los papeles de residencia y se asegura de que sea operativo desde el primer minuto.

Este servicio de guante blanco elimina el trauma de la transición. El cliente no tiene que descifrar el sistema por su cuenta; tiene a un experto de la casa a su lado, asegurando que cada paso cumpla con los estándares de transparencia y fiel cumplimiento que caracterizan a la firma.

Horizonte 2026: Expansión y refuerzo

Para el año 2026, ZeroTaxGlobal LLC prevé un crecimiento masivo en la demanda de sus servicios en España. El contexto económico en España ha generado un interés sin precedentes en la optimización fiscal internacional. Para mantener la excelencia, la plantilla se verá reforzada con nuevos profesionales que compartan la visión de Bernasconi: ser el apoyo incondicional de los valientes que toman las riendas de su vida.

Con filiales en Madrid España, Milán Italia , Florida EEUU (con dos sedes) Tblisi Georgia y Tallin Estonia, y su base principal en la calle Núñez de Balboa 120 en Madrid, la red de ZeroTaxGlobal LLC es hoy una de las más potentes a nivel mundial. Su servicio activo las 24 horas asegura que, sin importar el huso horario, el cliente siempre tenga una respuesta.

La consolidación de ZeroTaxGlobal LLC como referente del sector

Se concluye que la decisión de trasladar la residencia fiscal, y adquirir también un segundo pasaporte, aunque compleja, se transforma en un movimiento de inteligencia financiera cuando se cuenta con el respaldo adecuado. La trayectoria de la firma, sumada a la experiencia de su equipo multidisciplinar, permite que el exilio fiscal deje de ser percibido como una huida para entenderse como una reubicación estratégica hacia la prosperidad y el respeto al patrimonio.

En el escenario de 2026, se hace evidente que el éxito no solo depende de generar riqueza, sino de saber dónde ubicarla. Por ello, se ofrece un servicio integral y permanente que garantiza que el cliente nunca se encuentre solo en su país de destino. Se pone a disposición de los interesados una estructura capaz de facilitar una transición operativa y segura desde el primer instante, asegurando que cada nuevo capítulo vital comience con la máxima tranquilidad y cumplimiento legal.

Contacto

Emisor: ZeroTaxGlobal LLC

Contacto: ZeroTaxGlobal LLC

Número de contacto: 637388960