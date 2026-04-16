Zerova firma un acuerdo de distribución para los países nórdicos con Skårebo

(Información remitida por la empresa firmante)

Ampliar la disponibilidad local, la logística y el soporte para soluciones de carga móvil de vehículos eléctricos en toda la región.

ÁMSTERDAM, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Zerova, proveedor de soluciones de carga para vehículos eléctricos, anunció hoy una alianza de distribución con Skrebo, distribuidor líder en los países nórdicos especializado en soluciones de carga. En virtud de este acuerdo, Skrebo apoyará la expansión de Zerova en la región mediante la importación, el almacenamiento y la distribución locales, facilitando así a los clientes la compra y recepción de productos Zerova con condiciones y plazos de entrega locales.

El modelo de distribución de Skrebo ayuda a abordar un desafío clave en el mercado nórdico: los clientes más pequeños a menudo necesitan poder comprar en cantidades menores sin tener que lidiar con los complejos trámites de envío internacional y aduanas. Gracias a que Skrebo se encarga de la logística, Zerova puede atender a una gama más amplia de clientes, incluidos aquellos que compran unidades individuales, al tiempo que mejora la velocidad y la previsibilidad de las entregas.

"La alianza con Skrebo refuerza nuestra presencia local y facilita el acceso de los clientes de los países nórdicos a los productos de Zerova", declaró Andreas Bruzelius, de Zerova. "La logística y el alcance de mercado de Skrebo nos permiten ofrecer una experiencia de compra más fluida tanto a pequeños como a grandes clientes".

"Zerova ofrece una sólida gama de productos que se adaptan perfectamente a las necesidades de los clientes nórdicos", declaró Ulf Thorwalls, director de ventas de Skrebo. "Nos complace ofrecer disponibilidad regional y ayudar a los clientes a adoptar soluciones que se ajusten a sus necesidades operativas reales".

Acerca de Zerova

Zerova se especializa en el diseño y la producción de soluciones de carga para vehículos eléctricos (VE) de marca, ofreciendo sistemas totalmente personalizados. Con más de 50 años de excelencia en la fabricación y más de una década de experiencia en la carga de VE, Zerova ofrece una gama completa de cargadores de CC que abarcan desde 30 kW hasta soluciones de megavatios, atendiendo a diversos sectores como flotas, depósitos, minería, construcción, servicios públicos, operadores de vehículos comerciales, hostelería, comercio minorista y estaciones de servicio. Para obtener más información sobre las soluciones de carga para VE y la red de servicios de Zerova, visite www.zerovatech.com.

Acerca de Skrebo

Skrebo es un especialista nórdico y mayorista de soluciones de carga para vehículos eléctricos, que ofrece una gama completa de estaciones de carga, accesorios y servicios relacionados. Fundada en 2020 y con sede en Jönköping, Suecia, la empresa colabora con marcas líderes del sector y, al mismo tiempo, desarrolla sus propios productos para ofrecer soluciones rentables y de alta calidad. Con un fuerte enfoque en instaladores y distribuidores, Skrebo combina experiencia técnica, logística personalizada y soporte integral para facilitar el despliegue eficiente de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos y contribuir a la transición hacia la movilidad sostenible. www.skarebo.com

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