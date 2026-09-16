Zerova llevará su dispensador MCS a Europa en la feria IAA Transportation 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo dispensador MCS apuesta por la electrificación de camiones y autobuses pesados, y se estrena en el mercado europeo en Hannover.

HANOVER, Alemania, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Zerova, líder mundial en el diseño y la producción de soluciones de carga de CC de última generación, lanza en Europa durante la feria IAA su dispensador MCS, una solución de carga de CC tipo "satélite" diseñada específicamente para la electrificación de camiones y autobuses pesados. Este lanzamiento se produce en un momento en que los operadores de flotas europeos aceleran la transición hacia la carga de clase megavatio para vehículos comerciales de larga distancia y de operaciones en depósito.

Basado en la arquitectura de gabinetes de potencia DO360 y DZ480 de Zerova de eficacia comprobada, el dispensador MCS es una unidad de carga satélite para flotas que suministra hasta 1.440 kW y 1.500 A de corriente de salida con refrigeración líquida por unidad, con un rango de tensión de salida de 150–950 V CC (DO360) y 200–950 V CC (DZ480). La plataforma está diseñada para escalar a medida que aumente la adopción del estándar MCS (Megawatt Charging System) de CharIN en las redes europeas de transporte de mercancías y pasajeros, tras la publicación de la especificación del conector IEC TS 63379 a principios de este año.

Diseñado específicamente para depósitos de flotas y corredores viales

El dispensador MCS está diseñado para satisfacer las exigencias de la carga de flotas comerciales; cuenta con un cable refrigerado por líquido de 5 o 7 metros compatible con conectores MCS y CCS2, una pantalla táctil de 10,4 pulgadas con certificación IK8 y opciones flexibles de autenticación de usuario mediante RFID, código QR, Plug & Charge y pago opcional con tarjeta de crédito a través de terminales de pago. El sistema es compatible con los protocolos OCPP 1.6J y OCPP 2.0.1, lo que permite una integración fluida con los sistemas de gestión (backend) de los operadores de puntos de recarga. El dispensador cumple con la normativa CE, incluidas las normas IEC 61851-1 e IEC 61851-23, para su despliegue en la UE y el EEE.

"Los operadores de flotas europeos necesitan una infraestructura de carga que siga el ritmo de la electrificación de camiones y autobuses. Nuestro dispensador MCS traslada la experiencia de Zerova en carga de CC a la categoría de megavatios, ofreciendo a los operadores una plataforma de carga satelital para flotas diseñada para evolucionar junto con el estándar MCS a medida que este se consolida en toda Europa", afirmó Judy Hung, directora de operaciones comerciales de Zerova.

Afrontar el momento de la electrificación de camiones en Europa

El transporte pesado es uno de los ámbitos que avanza con mayor rapidez en el impulso a la electrificación de la región; los fabricantes de camiones y los operadores de puntos de recarga compiten por establecer corredores con capacidad de carga de megavatios a lo largo de las principales rutas de mercancías. El dispensador MCS permite a Zerova apoyar directamente esta transición, ampliando la experiencia de la empresa en la carga de flotas y depósitos —ya implementada a gran escala en operaciones de autobuses y autocares del Reino Unido y Europa— hacia el segmento de megavatios para camiones y autocares de larga distancia.

"Este lanzamiento refleja hacia dónde se dirige el mercado. Los operadores de depósitos y las flotas logísticas de toda Europa demandan sistemas de carga de clase megavatio que puedan implementar hoy y ampliar mañana; eso es exactamente lo que ofrece nuestro dispensador MCS", afirmó Brian Huang, director general de Zerova en el Reino Unido.

Zerova en IAA Transportation 2026

Zerova presentará el dispensador MCS Megawatt junto con su gama más amplia de soluciones de carga de CC en la feria IAA Transportation 2026, que se celebrará del 15 al 20 de septiembre en el recinto ferial de Hannover (con una jornada de prensa el 14 de septiembre). Los asistentes podrán visitar el stand C20 de Zerova, situado en el pabellón 13, para conocer el dispensador MCS Megawatt y hablar con el equipo sobre los próximos despliegues en Europa.

Acerca de Zerova

Zerova se especializa en el diseño y la fabricación de soluciones de carga para vehículos eléctricos bajo marca propia, ofreciendo sistemas totalmente personalizados. Con más de 50 años de excelencia en fabricación y más de una década de experiencia en el sector de la carga de vehículos eléctricos, Zerova ofrece una gama completa de cargadores de CC que abarca desde los 30 kW hasta soluciones de megavatios, atendiendo a diversos sectores como flotas, depósitos, minería, construcción, empresas de servicios públicos, operadores de puntos de recarga (CPO), hostelería, comercio minorista y estaciones de servicio. Para obtener más información sobre las soluciones de carga para vehículos eléctricos y la red de servicios de Zerova, visite www.zerovatech.com.

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